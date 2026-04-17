Avrupa’da bazı hükümetlerin, kamu çalışanlarının ABD merkezli mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Signal kullanımını kısıtlamaya başladığı bildirildi.

Politico’nun aktardığına göre Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika, denetim sağlayamadıkları mesajlaşma platformlarından uzaklaşarak yerli alternatifler geliştirme sürecine yöneldi.

Bu çerçevede kamu kurumlarında görev yapan personelin WhatsApp ve Signal gibi uygulamaları kullanmasına yönelik sınırlamalar giderek yaygınlaşıyor.

Güvenli iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Element şirketinin CEO’su Matthew Hodgson, son bir yıl içinde Avrupa ülkelerinden bu yönde gelen taleplerde ciddi artış yaşandığını ifade etti.

Hollanda Dijital Ekonomi ve Egemenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Willemijn Aerdts, mevcut iletişimin büyük ölçüde kontrol dışındaki platformlar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, teknolojinin güç unsuru haline geldiği günümüzde bunun risk oluşturduğunu dile getirdi.

Belçika Güvenli İletişim Direktörü Brandon De Waele ise Avrupa’nın egemenlik konusundaki farkındalığının arttığını vurgulayarak, yerli uygulamaların veri kontrolü açısından önem taşıdığını belirtti. De Waele, bu tür sistemlerin özellikle siber tehditlere karşı daha güvenli bir iletişim altyapısı sunduğunu kaydetti.

Artan siber saldırılar ve hassas yazışmaların güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle Avrupa Komisyonu’nun da bazı yetkililerden Signal kullanımını sonlandırmalarını istediği öğrenildi.

Belçika hükümeti, mart ayında kamu görevlileri için güvenli iletişim sağlayacak yeni bir uygulamayı devreye alarak bu alandaki adımlarını hızlandırdı.

Başbakan Bart De Wever ise kamu çalışanlarının, devlet denetimindeki BEAM adlı yerli uygulamayı tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.