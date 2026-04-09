Düzce’de yaşayan 50 yaşındaki F.S., cep telefonuna gelen “yüksek miktarda hibe kredi kazandınız” mesajına güvenerek şüphelilerin verdiği IBAN’a toplam 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi.

Bir süre sonra karşı tarafla iletişim kuramayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak 23 Şubat’ta güvenlik güçlerine başvurdu.

SİBER EKİPLER İZ SÜRDÜ

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, kullanılan telefon numaraları üzerinden şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli’de 4, İzmir’de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

HESAPLARDA MİLYONLUK HAREKET

Soruşturma kapsamında bankalarla yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında son bir ayda yaklaşık 8 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Bu durum, olayın daha geniş çaplı bir dolandırıcılık ağına işaret edebileceği değerlendirmesine neden oldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.