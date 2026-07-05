Geçtiğimiz ay Android platformunda testlerine başlanan "yeşil nokta" özelliği, iOS tarafında da TestFlight programı üzerinden sınırlı sayıdaki beta kullanıcısının erişimine sunuldu.

Uygulamanın iOS için yayınladığı 26.26.10.72 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, bir kişinin o an uygulamada aktif olup olmadığını anlamayı çok daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

ŞU AN SADECE PROFİL EKRANINDA GÖRÜLÜYOR

Yeni arayüz kodlarına göre, bir kullanıcı WhatsApp'ta aktif olduğunda, profil fotoğrafının sağ alt köşesinde küçük, parlak yeşil bir daire beliriyor. Kişi uygulamadan çıkış yaptığında veya arka plana aldığında ise bu gösterge otomatik olarak kayboluyor.

Şu anki test aşamasında bu yeşil nokta doğrudan ana sohbet listesinde yer almıyor. Kullanıcıların bu durumu görebilmesi için kişinin profil detaylarının yer aldığı sohbet bilgisi ekranına giriş yapması gerekiyor. Ancak beta sürecine katılan birçok kullanıcı, özelliğin daha işlevsel olabilmesi için yeşil noktanın doğrudan ana mesajlaşma listesindeki sohbet pencerelerine entegre edilmesi gerektiği yönünde geri bildirimlerde bulunuyor. Meta'nın kararlı sürümde bu arayüz değişikliğini genişletip genişletmeyeceği henüz bilinmiyor.

GİZLİLİK AYARLARI KORUNMAYA DEVAM EDECEK

Çevrimiçi durumunun bu denli görünür olması ilk etapta gizlilik endişelerini beraberinde getirse de WhatsApp mevcut güvenlik duvarını bu özellikte de koruyor. Uygulamanın gizlilik menüsünden "Çevrimiçi durumumu kimler görebilir?" seçeneğini "Hiç kimse" veya "Kişilerim hariç" olarak ayarlayan kullanıcılar için bu yeşil nokta hiçbir şekilde tetiklenmeyecek. Yani son görülmesini ve aktiflik durumunu gizleyen kişilerin profil fotoğraflarında bu daire hiçbir zaman belirmeyecek.

GENEL KULLANIMA NE ZAMAN AÇILACAK?

Hem Android hem de iOS eko-sisteminde eş zamanlı olarak test edilen yeşil nokta özelliği şu an için yalnızca kısıtlı bir beta test grubuna açık durumda. WhatsApp'ın sunucu taraflı optimizasyonları ve arayüz testlerini tamamlamasının ardından, önümüzdeki aylarda yayınlanacak genel bir güncellemeyle bu özelliği tüm dünyadaki kullanıcılar için kararlı sürüme dahil etmesi bekleniyor.