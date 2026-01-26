Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, reklam politikalarında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl "Durum" ve "Kanallar" bölümlerinde reklam gösterileceğinin duyurulmasıyla başlayan tartışmalar, Meta’nın yeni bir çözüm arayışına girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

Uygulamanın son test sürümünde yapılan incelemeler, kullanıcılara "reklamsız WhatsApp" imkanı sunacak ücretli bir abonelik modelinin yolda olduğunu gösteriyor.

KODLARDA ORTAYA ÇIKTI: AYLIK ÜCRETLİ SEÇENEK

Uygulamanın 2.26.3.9 sürüm kodlarında tespit edilen verilere göre, kullanıcılar Kanallar ve Durum kısımlarındaki reklamları kaldırmak için aylık bir ücret ödemeyi tercih edebilecek.

Uygulama içerisindeki metinler, bu abonelik modelinin reklamları tamamen devre dışı bırakacağını net bir şekilde ortaya koydu.

ÜCRETSİZ SÜRÜM DEVAM EDECEK

Kodlardaki detaylar, abonelik sisteminin zorunlu olmayacağını gösterdi. Buna göre kullanıcılar, reklamlı sürümü mevcut haliyle ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecekler.

Abonelik ücretlerinin ise hesap ayarlarına veya bölgeye göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

Hatta uygulama içinde bu yeni sisteme dair bilgilendirme mesajlarının testlerine de başlanmış durumda.

KAPSAM VE TARİH HENÜZ BELİRSİZ

Meta'nın bu ücretli modeli ne zaman devre sokacağı ve hangi ülkelerde kullanıma sunacağı henüz netlik kazanmadı.

Şirketin daha önce Facebook ve Instagram'da uyguladığı reklamsız abonelik modelini belirli bölgelerle sınırlı tuttuğu göz önüne alındığında, benzer bir kısıtlamanın WhatsApp için de geçerli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.