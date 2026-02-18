APPLE’DAN İLHAM ALAN YENİ TASARIM

WhatsApp, işletmelere yönelik WhatsApp Business uygulamasının iOS sürümünde kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Liquid Glass olarak adlandırılan yeni arayüz, Apple’ın son iOS sürümlerinde öne çıkan şeffaf ve katmanlı tasarım anlayışını temel alıyor.

Yeni görünümle birlikte uygulamanın daha modern, akıcı ve estetik bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Tasarım dili, özellikle cam efekti ve yarı saydam katmanlarla dikkat çekiyor.

ŞEFFAF SEKME ÇUBUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, ekranın alt kısmında yer alan sekme çubuğunun yarı saydam bir yapıya kavuşması oldu. Bu sayede arka plandaki içerikler hafif şekilde görünürken, uygulamada daha dinamik bir derinlik hissi oluşuyor.

Bunun yanı sıra butonlar, klavye ve içerik menülerinde de buzlu cam efektleri kullanılıyor. Kullanıcı deneyiminin daha pürüzsüz ve tepkisel hale getirilmesi amaçlanıyor.

KADEMELİ OLARAK DAĞITILIYOR

Yeni Liquid Glass arayüzü şu an tüm kullanıcılara açık değil. WhatsApp’ın bu tasarımı belirli sayıda işletme kullanıcısıyla test ettiği ve güncellemeyi kademeli olarak yaydığı belirtiliyor. Bu durumun, teknik entegrasyon sürecindeki olası sorunları önlemek amacıyla tercih edildiği düşünülüyor.

Bazı kullanıcıların yeni arayüze erişmek için hesaplarını silip yeniden oluşturmayı denediği aktarıldı. Ancak uzmanlar, bu yöntemin sohbet geçmişi, yedeklemeler ve grup üyelikleri gibi verilerin kalıcı olarak silinmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

UZMANLAR UYARDI: RESMİ GÜNCELLEMEYİ BEKLEYİN

Yeni tasarıma ulaşmak isteyen kullanıcıların resmi dağıtımı beklemesi öneriliyor. WhatsApp’ın özelliği kısa süre içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine açması bekleniyor.

Teknoloji dünyasında büyük platformların arayüzlerini Apple’ın tasarım diline yaklaştırması, mobil uygulama estetiğinde yeni bir dönemin başladığı yorumlarına neden oluyor.