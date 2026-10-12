Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Apple'ın yeni tasarım standartlarına uyum sağlayan yarı saydam "Liquid Glass" arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. iOS 26.39.75 sürümüyle birlikte dağıtılmaya başlanan yenilik, kullanıcıların yoğun duvar kağıtlarında yaşadığı metin okuma zorluklarını ortadan kaldırarak sık kullanılan araçlara daha hızlı erişim imkânı tanıyor.

OKUNABİLİRLİK SORUNUNA PRATİK ÇÖZÜM

Daha önceki tasarımlarda yarı saydam öğeler nedeniyle sohbet arka planıyla karışabilen kişi isimleri, yeni tasarımla birlikte özel bir arayüz öğesi içerisinde toplanıyor. Profil fotoğrafı, kişi adı ve çevrim içi/son görülme bilgisi tek bir buton altına alınarak arka plandan bağımsız olarak net biçimde okunabiliyor. Visual uyumu koruyan bu yapı, özellikle hareketli veya kontrastlı duvar kağıdı kullananların yaşadığı görsel karmaşayı sonlandırıyor.

TEK TIKLA AÇILAN KISAYOL MENÜSÜ

Yeni gezinme düğmesine dokunulduğunda ekranın üstünden süzülen yarı saydam bir menü açılıyor. Bireysel sohbetlerde; Arama, İletişim Bilgileri, Medya/Bağlantılar, Sohbet Teması, Kaybolan Mesajlar ve Sessize Alma olmak üzere altı farklı kısayol sunuluyor. Grup sohbetlerinde bu menüye "Üye Ekleme" seçeneği dahil edilirken, işletme hesaplarında ise kurumsal süreçlere yönelik özelleştirilmiş araçlar yer alıyor. Henüz kademeli olarak sunulan özelliğin kısa sürede tüm iOS kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.