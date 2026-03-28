Teknoloji ve internetle yaşamın en kritik bölgelerinden birisi şifre ile korumaya çalıştığımız hesaplarımızdır. Birisi onları ele geçirirse, sonucu çok vahim olabilir.

WhatsApp, Instagram, LinkedIn, YouTube ve Spotify gibi onlarca hesap siber saldırganların hedefi durumunda. Saldırganlar oralara saldırılar düzenleyerek, bunları ele geçirmeye çalışır. Bunun için öncelikli olarak bunları korumamız gerekir.

Siber güvenlik şirketi ESET, bu konuya el atarak, şunları belirtiyor: “Hesaplarınızdan biri saldırıya uğrarsa ilk önceliğiniz sakinliğinizi kaybetmemek ve hemen harekete geçmek olmalı. Ne kadar hızlı hareket ederseniz saldırganın işini o kadar fazla engelleyebilirsiniz. Erişim sağladıktan sonra ilk hamleleri, kurtarma e-posta adresini değiştirmek, kendi yedekleme kodlarını eklemek veya parolanızı değiştirdikten sonra bile hesabınızı izleyebilmek için gizli e-posta yönlendirme kuralları oluşturmak olabilir. Panik olmadan hareket etmelisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza olanları bildirin. Giriş bilgilerinizi çalan bir saldırgan, sizin kimliğinizi taklit ederek ‘enfeksiyonu’ daha da yayabilir; örneğin arkadaşlarınıza kötü amaçlı bağlantılar gönderip onları para transferi yapmaya ikna edebilir. Ne kadar erken haberdar olurlarsa maruz kalma riski o kadar azalır.”

ESET, bir de hesap ele geçirilme riskini azaltmak için yapmanız gerekenleri sıralıyor:

* Her çevrimiçi hesap için güçlü ve benzersiz bir parola veya parola cümlesi kullanın.

* Bir parola yöneticisi, her hizmet için farklı ve güçlü bir parola oluşturup saklayarak yukarıdaki pratik sorunu çözer.

* 2FA'yı etkinleştirin. Parola çalınmış olsa bile sağlam bir 2FA, saldırganın daha ileri gitmesini engelleyebilir.

* Yazılımı güncel tutun. Güncellemeler, saldırganların bildiği ve aktif olarak istismar ettiği güvenlik açıklarını giderir.

* Saldırganların giriş bilgilerini çalmak için yaygın olarak kullandıkları bir yöntem olan kimlik avına karşı dikkatli olun.

* Parolalardan vazgeçip hesaplarınıza sorunsuz ve güvenli erişim için sunulduğunda geçiş anahtarlarını etkinleştirmeyi düşünün.

* Bir güvenlik çözümü kullanın. Saygın, çok katmanlı güvenlik yazılımları, kimlik avı girişimleri de dâhil olmak üzere güvenliğinizi sağlamada büyük rol oynar.

* İnternetin karanlık köşelerinde yeni bulunan kişisel bilgilerinizi size bildiren bir kimlik koruma hizmeti kullanın böylece zamanında önlem alabilirsiniz.

Bu önlemleri almak çok zor değil. Eğer önlem almaz, işi oluruna bırakırsanız, hesaplarınızı geri almak çok zor olacaktır. Bu nedenle bu önerilere uymakta fayda var.