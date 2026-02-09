YENİ DURUM PAYLAŞIM ÖZELLİKLERİ

Kullanıcılar, durumlarını görebilecek kişileri gruplar halinde ayarlayabilecekler. Örneğin:

“Aile”

“İş Arkadaşları”

“Yakın Dostlar”

Her listeye emoji ve isim atanabilecek, böylece farklı listeler kolayca yönetilebilecek.

Bu sayede bir durum paylaşırken, yanlışlıkla istemediğiniz kişilerin görmesini engellemek çok daha kolay olacak. İş toplantısına ait bir anınızı sadece iş arkadaşlarınızla paylaşmak ya da samimi bir anı sadece çok yakın arkadaşlarınıza göstermek artık mümkün.

YAKIN ARKADAŞLAR ÖZELLİĞİ (CLOSE FRIENDS)

Özellikle bu özellik, Instagram’daki Yakın Arkadaşlar sistemine benziyor. Belirlenen kişiler için durum paylaşımı tek tıkla yapılabilecek ve bu paylaşımlar farklı bir renkle işaretlenerek fark edilecek.

Örneğin bir tatil fotoğrafını herkesle paylaşmak yerine sadece belirli birkaç kişiyle sınırlamak istiyorsanız, bu sistem ideal olacak.

NE ZAMAN GELİR?

Bu yenilik şu anda beta testlerinde görüldü. Henüz tüm kullanıcılara yayınlanma tarihi netleşmedi, ancak çok yakında WhatsApp’ın normal sürümlerinde de görünmesi bekleniyor.

Geliştirme sürecinde olduğu için özellikle Android ve iOS beta kullanıcıları ilk deneyenler arasında olacaklar. Sonrasında kademeli bir şekilde tüm dünya çapındaki kullanıcılara ulaşması planlanıyor.