ARAYÜZDE NE DEĞİŞİYOR?

WhatsApp, Android için test edilen 2.26.6.4 beta sürümünde uygulama arayüzüne önemli bir yenilik ekliyor. Beta kullanıcıları yeni bir ayarlar sekmesi görmeye başladı. Bu değişiklik, menüler içinde kaybolmayı azaltıp ayarlara daha basit bir erişim sunmayı hedefliyor.

YENİ AYARLAR SEKMESİ NASIL GÖRÜNÜYOR

Beta sürümde iki farklı tasarım deneniyor. Bazı kullanıcılarda ekranın üst tarafında profil simgesi yer alıyor, bazılarında ise navigasyon çubuğuna yeni bir sekme ekleniyor.

Bu iki farklı yerleşim, WhatsApp’ın kullanıcıdan en sezgisel olanı seçmek için test yaptığını gösteriyor.

NEDEN BU DEĞİŞİKLİK?

Ayarlar genellikle çok kullanılan ama erişimi biraz karışık olan bir bölüm. Yeni sekme, tek dokunuşla ayarlara ulaşmayı sağlıyor. Hem kullanıcıların zaman kaybetmesini engelliyor hem de özellikle birden fazla hesap kullananlar için aktif hesabı net göstererek yanlış hesaptan mesaj gönderme riskini azaltıyor.

KAPAK FOTOĞRAFI ALANI EKLENDİ

Yeni tasarımda ayarlar ekranının üstüne bir kapak fotoğrafı alanı geldi. Şu an kullanıcılar bunu değiştiremiyor ama bu, ileride profil sayfalarının daha kişisel bir görünüme kavuşabileceğine işaret ediyor.

BETA TESTİNDEN SONRA NE OLACAK?

Şu aşamada yenilik sadece sınırlı sayıda Android beta test kullanıcısında görünüyor. WhatsApp bu testi tamamladıktan sonra daha fazla kullanıcıya bu arayüz güncellemesini sunacak.

KULLANICI DENEYİMİ ÜZERİNE

Tasarım değişiklikleri, uzun yıllardır aynı arayüzü kullanan milyonlarca kişi için küçük ama dikkat çekici hissedilebilir. Arayüzün sadeleşmesi kullanımı kolaylaştırırken, yeni sekme düzeni alışkanlık değiştirme ihtiyacı da doğurabilir.