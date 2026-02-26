Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Merkezi Roma’da bulunan BM kuruluşunun başındaki isim McCain, yaptığı yazılı açıklamada, WFP’ye hizmet etmenin hayatının en büyük onuru olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca dünyanın en yoksul ve ulaşılması zor bölgelerinde yürütülen insani yardım çalışmalarına tanıklık ettiğini ifade eden McCain, görev süresini tamamlamayı arzu ettiğini ancak sağlık durumunun bu görevin yoğun temposunu sürdürmesine imkân vermediğini kaydetti.

Kararını “hayatındaki en zor kararlardan biri” olarak nitelendirdi.

2023’TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

McCain, Mart 2023’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü’nün istişareleri sonucunda WFP İcra Direktörlüğü görevine atanmış, Nisan 2023’te göreve başlamıştı.

Ekim 2025’te kısmi felç geçiren McCain, son dönemde özellikle Gazze’ye yönelik saldırılar karşısındaki tutumu nedeniyle eleştirilere konu olmuştu.

WFP İcra Direktörleri, BM Genel Sekreteri ile FAO Genel Direktörü’nün ortak kararıyla belirleniyor.