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Dizinin ilk dört bölümünü izleme fırsatı bulan televizyon yazarları, yeni sezonun hem savaş cephelerinde hem de karakterler arasındaki gerilimde çıtayı yükselttiği görüşünde birleşiyor.

Eleştirmenlerin değerlendirmelerinin, toplam sekiz bölümden oluşan sezonun yalnızca ilk yarısına dayandığını belirtmekte fayda var.

GULLET SAVAŞI NİHAYET EKRANA GELİYOR

Variety yazarı Alison Herman'a göre yeni sezon, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren büyük bir hesaplaşmanın içine çekiyor. Herman, George R.R. Martin'in Ateş ve Kan romanını okuyanların yakından bildiği Gullet Savaşı'nın da bu sezon ekrana taşınacağını belirtiyor.

Eleştirmenin dikkat çektiği bir diğer unsur ise Rhaenyra Targaryen ile Alicent Hightower arasındaki ilişkinin giderek daha karmaşık bir hal alması. İkili arasındaki kırgınlık, öfke, empati ve acının iç içe geçtiği dinamik, sezonun en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Saray Entrikaları ve Toplumsal Gerilimler Ön Planda

IndieWire'dan Ben Travers, önceki sezonlarda karakterlerin farklı hikâye kollarında ilerlemesine karşılık, yeni sezonda ana oyuncuların daha sık karşı karşıya geldiğini vurguluyor. Travers'a göre izleyicileri yalnızca taht mücadelesi değil; sınıf çatışmaları, erkek egemen düzenin sarsılması ve giderek kontrolden çıkan ejderhalar da bekliyor.

Eleştirmen, dizinin sonuna yaklaşılırken asıl merak edilen konunun finalden çok, hikâyenin Westeros üzerinde nasıl bir iz bırakacağı olduğunu ifade ediyor.

GÖRSEL ŞÖLEN HERKESİ İKNA ETMEDİ

Hollywood Reporter yazarı Daniel Fienberg ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İki sezon arasındaki uzun bekleyişin dizinin temposunu olumsuz etkilediğini savunan Fienberg, üçüncü sezonun zaman zaman fazla yoğun ve aceleci hissettirdiğini düşünüyor.

Dizinin güçlü mitolojisini ve büyük ölçekli anlatımını takdir eden eleştirmen, buna rağmen ejderha sahneleri ve görsel efektlerin bir noktadan sonra etkisini yitirdiğini belirtiyor. Fienberg'e göre sezonun en başarılı bölümü ise daha sade, mizahi ve karakter odaklı yapısıyla üçüncü bölüm.

“TELEVİZYONUN EN İYİ CGI SAHNELERİNDEN BİRİ”

Daily Beast yazarı Nick Schager ise çok daha olumlu bir tablo çiziyor. Schager, yeni sezonu dev savaşlar ile saray entrikalarının etkileyici bir birleşimi olarak değerlendirirken, televizyon tarihinin en başarılı CGI destekli aksiyon sekanslarından birinin izleyiciyle buluşacağını öne sürüyor.

Aemond Targaryen'ın ejderhası Vhagar'ın savaş alanındaki yıkıcı etkisinin devam ettiğini belirten eleştirmen, ilerleyen bölümlerde dengeleri değiştirebilecek yeni ve tehlikeli bir gücün de ortaya çıkacağını söylüyor.

Schager'a göre dizinin en güçlü yanı, kader duygusunu sürekli canlı tutması. Karakterlerin planları sık sık beklenmedik gelişmelerle bozulurken, bu durum hikâyenin gerilimini artırıyor ve zayıf kalan yan olay örgülerinin bile sürükleyici kalmasını sağlıyor.

RHAENYRA İÇİN EN BÜYÜK MÜCADELE TAHT DEĞİL

RogerEbert.com yazarı Kaiya Shunyata ise sezonun merkezinde yine Rhaenyra'nın bulunduğunu düşünüyor. Ancak ona göre karakterin en büyük sorunu rakipleri değil; meşruiyetinin ve kadın kimliğinin sürekli sorgulanması.

Shunyata, Rhaenyra'nın bazı kritik kararlarının yalnızca dizideki karakterleri değil, izleyiciyi de ikileme düşürecek kadar tartışmalı olduğunu belirtiyor.

Buna rağmen eleştirmen, üçüncü sezonun diziye yeni bir enerji kazandırdığını düşünüyor. Karakterlerin zaman zaman mantıksız ya da bencilce davranabilmesi, hikâyeyi daha canlı hale getirirken; savaşların ve siyasi krizlerin etkisi Westeros'un dört bir yanında hissediliyor.

House of the Dragon 3. sezonu, Türkiye'de 22 Haziran'dan itibaren HBO Max ve TV+ üzerinden izleyicilerle buluşacak.