Premier Lig'in 23. haftasında West Ham United Londra Olimpiyat Stadı'nda Sunderland'i ağırladı.

WEST HAM İLK YARIDA SONUCA GİTTİ

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan küme hattında yer alan West Ham United Sunderland engelini ilk yarıda attığı üç golle geçti.

SUNDERLAND GERİ DÖNMEK İÇİN UMUTLANSA DA BAŞARAMADI

Summerville, Jarrod Bowen (pen.) ve Mateus Fernandes'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Londra ekibi, ikinci yarıda Sunderland'in Brobbey ile 66'da farkı ikiye indirmesine rağmen skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HAFTALAR SONRA GELEN SERİ VE SÜREN GALİBET HASRETİ

Bu sonuçla ligde 10 hafta sonra üst üste ikinci maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan West Ham United puanını 20'ye yükseltirken 33 puanda kalan Sunderland'in deplasman galibiyeti hasreti ise 7 maça çıktı.