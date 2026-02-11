Michael Carrick'in takımın başına geçmesiyle birlikte üst üste Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'ı yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester United West Ham deplasmanında takıldı.

WEST HAM SOUCEK İLE ÖNE GEÇTİ

Premier Lig'in 26. haftasında Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

West Ham United 50'inci dakikada Thomas Soucek'in attığı golle ikinci yarıya hızlı başlayarak zorlu mücadelede öne geçti.

MANCHESTER UNITED UZATMALARDA SESKO İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Baskılı oyununa rağmen gol yollarında zorlanan Manchester United son bölümde üst üste ataklarla West Ham savunmasını zorladı ve oyuna sonradan giren Benjamin Sesko 90+5'te şık bir dokunuşla topu ağlara gönderdi.

MICHAEL CARRICK'İN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

West Ham United bu golle birlikte 3 puanı elinden kaçırırken her ne kadar 4 maçlık galibiyet serisi sona erse de yenilmekten son anda kurtulmanın sevincini yaşayan Manchester United sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

FRANK ILETT SAÇLARINI KESEMEDİ

Manchester United'ın galibiyet serisini 5 maça çıkaramaması aynı zamanda maç öncesi sosyal medyada gündem olan Frank Ilett'in yine saçını kesememesi anlamı taşıyor.

Manchester United üst üste 5 maç kazanana kadar saçını kesmeyeceğini açıkladığı günden bugüne yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen Frank Ilett devasa saçlarından kurtulmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.