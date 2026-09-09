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Kaynak: Haber Merkezi

Hollanda Milli Takımı tarihinde en fazla forma giyen oyuncu olan Wesley Sneijder, yıllardır koleksiyonunda sakladığı önemli futbol hatıralarını satışa çıkarıyor.

Sneijder'in açık artırmaya sunduğu koleksiyonda kariyeri boyunca kazandığı ödüllerin yanı sıra önemli karşılaşmalardan kalan forma, madalya ve maç topları da bulunuyor.

GÜMÜŞ TOP ÖDÜLÜNÜ DE SATIŞA ÇIKARDI

Koleksiyonun en değerli parçalarından biri, Sneijder'in 2010 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi ikinci oyuncusu seçilmesinin ardından kazandığı Gümüş Top ödülü oldu.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'na ait katılım madalyası da satışa sunulacak. Hollandalı eski futbolcunun, ülkesiyle 2014 Dünya Kupası'nda kazandığı bronz madalya da açık artırmada yeni sahibini arayacak.

RONALDO'NUN GALATASARAY MAÇINDAKİ FORMASI DA SATILACAK

Açık artırmanın dikkat çeken parçalarından biri ise Cristiano Ronaldo'ya ait maç forması oldu.

Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı hat-trick yaptığı karşılaşmada giydiği forma, Sneijder'in koleksiyonundan satışa çıkarılacak.

SNEİJDER: ANILAR BURADA

MatchWornShirt açık artırma platformuna konuşan Sneijder, koleksiyonundaki parçaların kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"Dürüst olmak gerekirse, anılar burada. Bu eşyalara, benim için çok özel olan maçlar ve anlar bağlı. Şimdi bu hatıraları futbolseverler ve koleksiyonerlerle paylaşabilmek benim için çok güzel. Eğer bunlarla başka insanları mutlu edebileceksem, onları seve seve verebilirim."

BREZİLYA MAÇININ TOPU DA KOLEKSİYONDA

Sneijder'in satışa çıkaracağı bir diğer özel parça ise 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmanın maç topu olacak.

Hollanda'nın turnuvadaki unutulmaz karşılaşmalarından biri olan mücadelede Sneijder, attığı kafa golüyle teknik direktör Bert van Marwijk yönetimindeki takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

INTER İLE KAZANDIĞI MADALYA DA SATIŞTA

Sneijder'in kulüp kariyerinden önemli bir hatıra da açık artırmada yer alacak. Hollandalı yıldızın Inter formasıyla 2011 yılında kazandığı İtalya Kupası şampiyonluğuna ait altın madalya da satışa sunulacak.

Böylece Sneijder'in hem Hollanda Milli Takımı hem de kulüp kariyerinin önemli dönemlerinden kalan çok sayıda özel parça, futbolseverler ve koleksiyonerlerle buluşacak.