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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin dikkat çeken maçında İngiltere ile İspanya, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki kez üstünlüğün el değiştirdiği 5 gollü mücadeleyi İspanya 3-2 kazandı.

YAMAL WEMBLEY'DE GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İspanya henüz 2. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti. Marc Guehi'nin hatasını değerlendiren Barcelonalı yıldız, topu kaptıktan sonra direğin de yardımıyla ağları havalandırdı.

İNGİLTERE 4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

İngiltere 36. dakikada eşitliği yakaladı. Jude Bellingham'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Anthony Gordon, Unai Simon'u mağlup ederek skoru 1-1 yaptı.

Bu golden yalnızca 4 dakika sonra İngiltere bu kez Harry Kane'in kafa vuruşuyla 2-1 öne geçerek soyunma odasına skoru üstünlüğüyle gitti.

KANE PENALTIDA KAYDI

İngiltere ikinci yarıda farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı. Jude Bellingham'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi.

❌ 54’ Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, topu direğe nişanladı. pic.twitter.com/6fbtpYI16n — A Haber (@ahaber) September 26, 2026

54. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane, vuruş sırasında topu üst direğe nişanladı.

İSPANYA BAENA VE OYARZABAL İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Kaçan penaltının ardından oyuna yeniden ortak olan İspanya, 60. dakikada Alex Baena'nın uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Wembley'deki düelloda son sözü ise kritik gollerin adamı Mikel Oyarzabal söyledi. Baena'nın pasında topla buluşan İspanyol golcü, 74. dakikada yaptığı soğukkanlı vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

EURO 2024 finalinde de İngiltere karşısında İspanya'ya galibiyeti getiren golü atan Oyarzabal, bu kez Wembley'de İngilizlerin karşısına çıktı.

Kalan bölümde skor değişmedi ve İspanya, İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.