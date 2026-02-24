Başrol Jenna Ortega, dizinin karizmatik karakteri Wednesday Addams olarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ona eşlik eden isimler arasında ise deneyimli oyuncular Winona Ryder, Eva Green ve Catherine Zeta-Jones yer alıyor.

Dizinin yapım ekibi, bu sezonun önceki sezonlardan çok daha sürükleyici ve karanlık olacağını şimdiden müjdeledi. Kadroda yer alan güçlü kadın oyuncuların performansları, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Netflix’in kült karakter Wednesday Addams’ı yeniden ekrana taşıyan bu projesi, yeni sezonuyla yine konuşulacağa benziyor.