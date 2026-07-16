Google, yapay zeka asistanı Gemini'ı kendi ekosistemine entegre etme stratejisinde vites artırdı. Popüler navigasyon uygulaması Waze için yayınlanan yeni güncelleme paketi; sesli komut yapay zekasından kişiselleştirilmiş rota algoritmalarına, iki tekerlekli araç sürücülerine özel modlardan daha az müdahaleci sesli yardımlara kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

Gemini destekli yeni altyapı sayesinde Waze kullanıcıları, artık haritadaki hataları ya da anlık yol durumlarını doğal konuşma diliyle bildirebiliyor. "Yol burada kapalı" veya "Bu adres eski" gibi sesli komutlar doğrudan harita editörlerine ulaştırılıyor. Ayrıca beta topluluğuna küresel olarak sunulan yeni sesli arama motoru, sürücülerin "Şimdi açık olan bir kahveci bul" ya da "En ucuz benzin nerede?" gibi özel ve detaylı taleplerine anında nokta atışı yanıtlar üretiyor.

GEÇMİŞ SEYAHATLERDEN ROTA ÇIKARIYOR

Kullanıcı alışkanlıklarını ön planda tutan yeni güncelleme, geçmiş seyahat verileri ile şehir içi trafik yoğunluğunu analiz ederek sürücüye özel yol alternatifleri hazırlıyor. Örneğin otoyol yerine yerel ve ara yolları kullanmayı tercih eden bir sürücüye, Waze bundan sonraki seyahatlerinde bu rotaları öncelikli olarak sunacak. Gizlilik hassasiyeti olan sürücüler ise bu kişiselleştirme özelliğini ayarlardan tamamen kapatabilecek. Yeni rota önerisi algoritması dünya genelinde hem Android hem de iOS platformlarında eş zamanlı olarak dağıtılmaya başlandı.

DAHA AZ SÖZLÜ YARDIM VE SESSİZ ASİSTAN MODU

Sürüş esnasında müzik, radyo veya podcast dinleyenlerin dikkatini dağıtmamak adına geliştirilen "Daha Az Sözlü" modu da sistemdeki yerini aldı. Küresel kullanıma sunulan bu mod aktif edildiğinde, Waze'in sesli asistanı gereksiz konuşmaları keserek sadece kritik dönüşlerde ve güvenlik tehlikesi içeren acil durumlarda sürücüye sesli uyarı veriyor.

MOTOSİKLETLİLERE ÖZEL GÜVENLİK KALKANI

İki tekerlekli araç kullanıcılarını unutmayan Waze, motorsikletlerin yol kısıtlamalarını ve pratik kısayollarını hesaba katan özel bir "Motorsiklet Modu" geliştirdi. Özel bir editör ekibi tarafından sürekli güncel tutulan bu mod; çukurlar, hız tümsekleri, şerit sonları, dar köprüler ve yükseltilmiş geçitler gibi kritik riskleri sürücüye anlık olarak rapor ediyor. Bu özellik ilk etapta Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru ve Filipinler'de kullanıma sunulurken, yakın zamanda diğer ülkelerde de aktif edilecek.

Google'ın attığı bu yapay zeka adımı, Waze'i Apple Maps gibi dişli rakiplerinin karşısında daha dinamik, daha esnek ve kullanıcı dostu bir konuma yerleştiriyor.