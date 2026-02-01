ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a yönelik yaklaşık 9 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi satışını onayladı. Satış, PAC-3 sistemi bünyesinde geliştirilen “güçlendirilmiş füze segmenti” ile birlikte çeşitli askeri ekipmanları kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışın Suudi Arabistan’ın mevcut ve olası tehditlere karşı savunma kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, bu adımın özellikle ülkenin hava savunma kabiliyetini güçlendireceği vurgulandı.

Satışın ana yüklenicisinin ABD merkezli savunma sanayi şirketi Lockheed Martin olacağı bildirildi.

DSCA açıklamasında ayrıca, bu satışın “NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin” güvenliğini artıracağı ve ABD’nin dış politika ile ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi. Satışın gerçekleşmesi için Kongre sürecinin tamamlanması gerekiyor.