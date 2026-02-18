ABD’nin son 48 saat içinde Avrupa ve Orta Doğu’daki askeri üslerine yönelik yoğun hava ve deniz sevkiyatı yaptığına ilişkin veriler dikkat çekti. Açık kaynak uçuş kayıtları ve askeri hareketlilik analizleri, bölgeye çok sayıda savaş uçağı ve destek unsuru konuşlandırıldığını ortaya koydu.

F-22 ve F-35 savaş uçakları taşındı

Uçuş verilerine göre ABD’nin Virginia’daki Joint Base Langley-Eustis üssünden havalanan F-22 savaş uçakları İngiltere’deki RAF Lakenheath üssüne ulaştı. Aynı dönemde F-35 savaş uçaklarının da tanker destekli uçuşlarla bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Sinyal istihbaratı görevleri için kullanılan RC-135 Rivet Joint uçağının Akdeniz hattına konuşlandırıldığı, P-8 Poseidon deniz devriye uçaklarının ise Hürmüz Boğazı çevresinde görev yaptığı bildirildi. İngiltere’deki RAF Mildenhall üssüne iki adet E-3 Sentry havadan erken uyarı ve komuta uçağı gönderildi.

Uçak gemileri bölgede kalıyor

ABD’nin askeri varlığının yalnızca hava unsurlarıyla sınırlı olmadığı belirtiliyor. ABD Merkez Komutanlığı daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu’da konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Washington yönetimi ayrıca USS Gerald R. Ford’un da bölgeye gönderilmesini planlayarak askeri gücü artırmayı değerlendiriyor.

İran gerilimi yakından izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran’a anlaşma çağrısında bulunurken, aksi durumda sert askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtmişti. Washington ile Tahran arasındaki nükleer program ve bölgesel güvenlik gerilimi sürerken, bölgedeki askeri hareketlilik diplomatik süreçle birlikte dikkatle takip ediliyor.