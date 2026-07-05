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Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kapsamında başkent Washington DC'de gerçekleştirilen dev 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri, olumsuz hava koşullarına teslim oldu. Ülke genelinde büyük bir coşkuyla beklenen kutlamalar, başkenti vuran şiddetli fırtına tehdidi nedeniyle acil bir kararla yarıda kesildi.

GİZLİ SERVİS VE ULUSAL MUHAFIZLAR DEVREYE GİRDİ

Görkemli etkinlikler için Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan binlerce katılımcı, aniden bozulan hava şartları sebebiyle büyük bir panik yaşadı. Olası bir felaketin önüne geçmek isteyen yetkililer hızla harekete geçti. Alanda güvenliği sağlayan Gizli Servis ajanları ve Ulusal Muhafızlar, katılımcıları kontrollü bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı.

VATANDAŞLARA "SIĞINAK BULUN" ÇAĞRISI

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, tahliye edilen kalabalığa çevredeki dayanıklı binalara girmeleri ve sığınak aramaları yönünde acil uyarılarda bulundu.

BEKLENEN HAVA GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Günün en çok beklenen etkinliklerinden biri olan ve gökyüzünde görsel bir şölen sunması planlanan hava gösterileri de fırtınanın kurbanı oldu. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, kutlamalar çerçevesinde “Amerika’ya Selam” konseptiyle gerçekleştirilecek olan tüm uçuş ve hava gösterilerinin güvenlik gerekçesiyle tamamen iptal edildiği duyuruldu.