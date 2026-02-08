ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta üst yönetimde değişim yaşandı. Gazetenin yayıncısı ve CEO’su Will Lewis, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çalışanlara gönderdiği mesajda ayrılık kararını duyuran Lewis, şirket için alınan zor kararların ardından görevi bırakmanın doğru zaman olduğunu belirtti. Lewis, görev süresi boyunca gazetenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Will Lewis

Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a teşekkür eden Lewis, kurumun uzun vadede güçlü kalması için yeniden yapılanma sürecinin gerekli olduğunu savundu.

Gazete yönetimi kısa süre önce, spor ve kitap servisleri dahil olmak üzere yüzlerce gazetecinin işine son vermişti. Lewis, 2023 yılında Bezos tarafından göreve getirilmiş ve yönetimde yapılan değişikliklere destek vermişti.

İstifanın, gazetede yaşanan son işten çıkarmaların ardından gelmesi dikkat çekti.