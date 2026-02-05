Dünyanın en saygın haber kuruluşlarından ABD’li Washington Post gazetesinden gündeme bomba gibi düşen bir karar çıktı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu gazete, 800 kişilik haber merkezinin üçte birine karşılık gelen 300 çalışanın işine son verildiği bildirildi.

Dev gazete, spor bölümünün tamamını kapatırken ‘Amiral gemisi’ olarak görülen "Post Reports" podcast'ini askıya aldı. Dış haberler bölümünde Kahire büro şefi, Orta Doğu masasının tamamının ve editör kadrosunun işten çıkarılırken Ukrayna’daki savaş bölgesinde görev yapan bir muhabirin de işine son verildi. Asya editörlüğü pozisyonu, Yeni Delhi ve Sidney büro şefleriyle birlikte kaldırıldı. Çin, İran ve Türkiye'yi kapsayan muhabirlerin işine son verildi.

Öte yandan yerel haberlerde Washington DC bölgesini kapsayan metro servisinin büyük bir bölümünde çalışanların görevine son verildiği bildirildi.

WASHINGTON POST YÖNETİMİ BÖYLE SAVUNDU

Washington Post Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, personele gönderdiği notta, işten çıkarmaların kurumsal “istikrar”ı sağlamak için zorunlu hale geldiğini savundu. Murray, gazetenin mevcut yapısının değişen medya koşullarına yanıt vermekte zorlandığını ifade etti.

Matt Murray, personele gönderdiği notta, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmenin ardından son üç yıl içinde gazetenin internet trafiğinde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydetti. Post’un “farklı bir döneme kök saldığını” belirten Murray, ayakta kalabilmek için gazetecilik anlayışının ve iş modellerinin yeniden icat edilmesi gerektiğini savundu.

BEZOS’UN KARARI ETKİLİ OLDU

Washington Post gazetesinin yaşadığı mali sorunlar ve abone kaybının arkasında milyarder iş adamı Jeff Bezos’un aldığı kararın etkili olduğu belirtiliyor. Bezos’un 2024 başkanlık seçimlerinde bir adayı destekleme yönünde aldığı kararın süreci hızlandırdığı belirtiliyor. Bu kararın ardından on binlerce okurun, gazetenin onlarca yıllık geleneğinin bozulduğunu belirterek aboneliklerini iptal ettiği öğrenildi. Bezos, ABD’nin en saygın medya kuruluşlarından biri olan gazeteyi 2013 yılında 250 milyon dolara satın almıştı. Bezos, gazetenin haberlerine etki etmeyeceğine söz vermişti.

AMAZON 16 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Washington Post gazetesindeki işten çıkarmaların öncesinde Bezos’un kurucusu olduğu Amazon 16 bin çalışanı işten çıkarma kararı almıştı.