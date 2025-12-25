Mauro Icardi ve Wanda Nara, magazin gündemini şaşkına çeviren bir iddiayla konuşuluyor. Wanda Nara’nın dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan eski avukatı ile arasındaki mesajlaşmalarda, Icardi’ye yönelik “tavuk büyüsü” yapıldığına dair ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü.

Mesajlarda kara mumlar, ritüeller ve “kurbanlık tavuk” gibi detayların geçtiği öne sürüldü. Sosyal medyada tartışmalar büyürken Icardi, paylaştığı video ile iddiaları tiye aldı.

ICARDI’DEN ALAYLI YANIT

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu, kümeste çektiği görüntülerle iddiaları alaya alırken, paylaşımına eklediği sözlerle de sert bir mesaj verdi. Icardi, büyü ve ritüel iddialarına atıfta bulunarak bu tür girişimlerin “iyi ve gerçek insanları etkilemeyeceğini” savundu. Sözlerinde, kendisine karşı yürütüldüğünü öne sürdüğü süreçlere sert tepki gösterdi.

Icardi Nara’nın tutuklu eski avukat Nicolás Payarola’ya da seslendi. Icardi geçmişte yaşananları unutmayacağını söyledi.