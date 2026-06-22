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Kaynak: AA

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 düşüşle 51.555,19 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.500,44 puanda kaldı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 azalışla 26.483,31 puana indi.

Piyasalarda bu sakin görünümün arkasında, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslar ve hafta içinde açıklanacak kritik ekonomik veriler yer alıyor. Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonu düşürmeye yönelik görüşmeler sürerken, Katar ve Pakistan, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldığını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki düşüş ivmesi sınırlı kaldı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azalarak 78,28 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 2’ye yakın gerileyerek 75,15 dolara indi.

Analistler, yatırımcıların odağında ABD’nin ilk çeyrek nihai büyüme verileri ile Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bulunduğunu belirtiyor. Geçen haftaki “şahin” Fed toplantısının ardından faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine dikkat çekilirken, açıklanacak verilerin para politikasının yönüne dair yeni sinyaller verebileceği ifade ediliyor.

Şirketler cephesinde ise dikkat çeken hareketler yaşandı. Biyoteknoloji şirketi Apogee Therapeutics’in hisseleri, AbbVie’nin şirketi yaklaşık 10,9 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından yüzde 47’ye yakın yükseldi. AbbVie hisseleri de yüzde 2,5 değer kazandı.

Öte yandan, bu ayki büyük halka arzıyla öne çıkan SpaceX’in hisseleri güne yüzde 5 kayıpla başladı. Şirket hisselerinde önceki iki işlem gününde de düşüş görülmüştü.

Piyasalardaki bu yatay seyir, yatırımcıların büyük kararlar öncesinde bekle-gör stratejisini benimsediğini ortaya koyarken, önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerin yön tayininde belirleyici olması bekleniyor.