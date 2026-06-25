Vurgun parasıyla dünya kupası keyfi: Pişkin kuryenin harcaması pes dedirtti

Kimliği belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ziynet eşyalarını bir kuyumcuda bozdurduğu ve karşılığında dolar aldığı tespit edildi. Şüphelinin kuyumcudan aldığı dolarları teslim ettiği ikinci şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelinin bin dolar komisyon karşılığında parayı başka bir kişiye ulaştırdığı belirlendi. Kurye olarak kullanılan şüphelinin aldığı komisyonla Dünya Kupası maçlarını izlemek için televizyon aldığı, kalan parayla da borçlarını ödediği öğrenildi