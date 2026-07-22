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Kaynak: İHA

Kayseri'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, silahla yaraladıkları bir kişiyi otomobille hastaneye bıraktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, bacağından tabancayla vurulan D.E., şüpheliler tarafından 38 HH 402 plakalı otomobille Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıyı hastaneye bırakan şüpheliler, daha sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınan D.E.'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hastanede inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.