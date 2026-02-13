Dünya genelinde bir pandemi haline gelen obezitenin, sadece kronik rahatsızlıkları değil, vücudun dış tehditlere karşı geliştirdiği doğal savunma mekanizmasını da doğrudan hedef aldığı saptandı.

Bilimsel veriler, fazla yağ dokusunun bağışıklık hücrelerini "yorgun" düşürerek patojenlerle mücadele kapasitesini önemli ölçüde kısıtladığını ortaya koydu.

Uzmanlar, yüksek vücut kitle indeksine sahip bireylerde enfeksiyon kaynaklı komplikasyon riskinin normal kilolu kişilere göre iki kat daha fazla olduğunu bildirdi.

KRONİK İNFLAMASYONUN BAĞIŞIKLIK ÜZERİNDEKİ BASKISI

Tıp dergilerinde yayımlanan güncel çalışmalar, obezitenin vücutta sürekli bir "düşük dereceli inflamasyon" (yangı) durumuna yol açtığını doğruladı. Bu durumun, bağışıklık sistemini sürekli meşgul ederek gerçek bir virüs veya bakteri saldırısı anında yanıt süresini geciktirdiği gözlemlendi.

Özellikle T-hücrelerinin fonksiyonlarındaki bozulma, ağır enfeksiyon tablolarının temel nedeni olarak gösterildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL BULGULAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan North Carolina Üniversitesi Beslenme Bölümü Üyesi Prof. Dr. Melinda Beck, obezitenin bağışıklık belleğini zayıflattığına dikkat çekti.

Beck, vücuttaki fazla yağın sadece bir enerji deposu olmadığını, aynı zamanda bağışıklık yanıtını bozan aktif bir endokrin organ gibi davrandığını belirtti.

Beck, "Obez bireylerde aşıların etkinliğinin azaldığını ve antikor üretiminin daha hızlı düştüğünü saptadık" şeklinde konuştu.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden immünolog Dr. Lydia Lynch ise yağ dokusunun bağışıklık hücrelerinin metabolizmasını nasıl değiştirdiğini açıkladı.

Lynch, yağ hücrelerinden salınan leptin ve sitokinlerin, bağışıklık hücrelerini sürekli bir uyarılmışlık halinde tutarak onları işlevsizleştirdiğini vurguladı.

Lynch, bu durumun özellikle influenza ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatış riskini katladığını ifade etti.

ENFEKSİYONLARDA KATLANAN RİSK

Yapılan klinik analizler, obezitenin enfeksiyon sonrası iyileşme sürelerini uzattığını ve komplikasyon oranlarını artırdığını belgeledi.

Yağ dokusunun akciğer kapasitesini mekanik olarak kısıtlamasının yanı sıra, hücresel düzeydeki bu zayıflık, patojenlerin vücuda daha hızlı yayılmasına zemin hazırladı.