Abiye elbise giydiğinizde harika bir görünüm elde etmek istiyorsanız mutlaka vücut tipinize uygun kesimleri tercih etmelisiniz. Geniş abiye elbise model seçeneklerinin olması da bu seçimi kolaylaştırmaktadır. Vücut tipinizi tanıyarak her ortamda fark edilir olmanızı sağlayacak abiye elbiseleri seçebilirsiniz. Örneğin, belinizi vurgulamak istiyorsanız, A kesim ya da kemerli modeller sizin için ideal olacaktır. Daha uzun ve ince bir görünüm elde etmek istiyorsanız da dikey detaylara sahip tasarımları tercih edebilirsiniz.

Eğer kısa boyluysanız mini ya da diz üstü elbiseler sizi uzun göstermesi açısından uygundur. Uzun boyluysanız maksi boy elbiseler oldukça zarif bir duruş sağlayacaktır. Omuz yapınıza göre seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Örneğin, dar omuzlarınız varsa detaylı üst kısımları olan abiye elbise modellerine yönelmelisiniz. Geniş omuzlarınız varsa da daha sade kesimler dengeli bir görünüm elde etmenize imkan verecektir. Renk ve desen seçimi de vücut algısını etkileyen unsurlar arasındadır. Örneğin, koyu renkler daha ince bir siluet sunarken açık tonlar dikkat çekici bir görünüm sağlar.

ABİYE ELBİSE SEÇİMİNDE MEVSİMİN ÖNEMİ

Abiye elbise seçiminde birçok faktör etkili olsa da kullanacağınız mevsimi de göz önünde bulundurmak hem konforunuz hem de şıklığınız açısından büyük önem taşır. Yaz aylarında daha hafif, nefes alabilen kumaşlardan üretilmiş elbiseler tercih etmeniz gün boyu rahat etmenizi sağlayacaktır. Şifon, saten ve ince dokulu kumaşlar yaz davetleri için ideal seçenekler arasındadır.

Kış aylarında ise daha kalın ve tok kumaşlara yönelmeniz uygundur. Kadife, kalın saten ya da astarlı modeller hem sıcak kalmanıza yardımcı olurken hem de daha sofistike bir görünüm elde etmenize imkan verecektir. Elbette ki mevsime uygun renk seçimi de önemlidir. Açık ve canlı tonlar yaz aylarında öne çıkarken koyu ve derin renkler kış davetlerinde daha uygundur.

