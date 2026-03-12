Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhsin Akbaba, toplumda oldukça yaygın olan benlerin büyük bölümünün iyi huylu olduğunu ancak bazı değişikliklerin cilt kanseri habercisi olabileceğini belirterek, “Benlerde şekil, renk, boyut değişikliği olursa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalı” uyarısında bulundu.

BENLER NEDEN OLUŞUR?

Benlerin tıbbi adı “melanositik nevüs” olan uzman Akbaba, bu oluşumların deride pigment üreten hücrelerin çoğalması sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Benler doğuştan olabileceği gibi yaşamın ilerleyen dönemlerinde de gelişebilir. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ben sayısında belirgin artış görülebilir.Risk Faktörleri Neler?Ortalama bir yetişkinde 10-40 arasında ben bulunabileceğini belirten Dr. Akbada, şu risk faktörlerini sıraladı:Çok sayıda bene sahip olmak

Ailede melanom (cilt kanseri) öyküsü bulunması

Bu durumların cilt kanseri riskini artırdığını vurgulayan Akbaba, aile öyküsünün önemine dikkat çekti.

ABCDE KURALI İLE ERKEN TANI MÜMKÜN

Cilt kanserinde en kritik noktanın zaman içindeki değişimler olduğunu ifade eden uzman, dermatolojide kullanılan ABCDE kuralını şöyle özetledi:A – Asimetri: Benin iki yarısı birbirine eşit değilse

B – Border (Sınır): Kenarları düzensiz, girintili çıkıntılıysa

C – Color (Renk): Farklı renk tonları (kahverengi, siyah, kırmızı, beyaz, mavi) varsa

D – Diameter (Çap): 6 mm’den büyükse

E – Evolving (Değişim): Zamanla şekil, renk, boyut veya yükseklik değişiyorsa

Bu kriterlerden herhangi biri varsa dermatolojik değerlendirme şart.

ACİL DURUM BELİRTİLERİ

Dr. Muhsin Akbaba, şu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi: Benlerde kanama

Kaşıntı

Ani büyüme

Çevresinde kızarıklık

Renk ve şekil değişikliği

Bu durumlarda vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalı.

GÜNEŞ KORUNMASI HAYAT KURTARIR

Güneşe uzun süre maruz kalmanın hem yeni ben oluşumunu hem de mevcut benlerin kötü huylu dönüşüm riskini artırdığını belirten Akbaba, korunma önerilerini paylaştı: Geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanın (2-3 saatte bir yenileyin)

Saat 10.00-16.00 arası doğrudan güneşe çıkmayın

Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanın



YILDA BİR KONTROL ŞART

Benlerin düzenli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Akbaba, “Riskli benler dermatoskopi ve dijital görüntüleme ile izlenebiliyor. Şüpheli durumlarda biyopsi yapılabilir ve gerekirse cerrahiyle tamamen çıkarılabilir. Erken tanı cilt kanserinde hayat kurtarır” dedi.Uzmanlar, ben kontrollerini ihmal etmemek ve şüpheli durumlarda hemen doktora başvurmak konusunda vatandaşları uyardı.