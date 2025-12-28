Kereviz, maydanozgiller familyasından gelen, kök, sap ve yaprakları yenilebilen çok yönlü bir sebzedir. Yüksek su oranı, düşük kalorisi ve zengin besin içeriğiyle sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Özellikle kış aylarında sofraları süsleyen kereviz, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

KEREVİZ NEDİR VE GENEL FAYDALARI

Kereviz, vücudun pH dengesini koruyarak alkali bir ortam yaratır ve bu sayede iltihaplanmaları azaltır. İçerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürebilir, kalp damar sağlığını destekler ve tansiyonu doğal yollarla kontrol altına alır. Yüksek lif içeriği sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketlerini kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Ayrıca idrar söktürücü etkisiyle vücudu toksinlerden arındırır, ödem atımına yardımcı olur. Düşük kalorili yapısı kilo verme sürecini hızlandırırken, içerdiği vitamin K kemik sağlığını güçlendirir, C vitamini bağışıklığı artırır. Kereviz aynı zamanda doğal bir antiinflamatuar olarak romatizma ve eklem ağrılarını hafifletebilir, karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek detoks etkisi gösterir.

KEREVİZ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Taze kereviz seçmek için kök kısmı sert ve ağır olmalı, sapları kırıldığında çıtır ses çıkarmalıdır. Yaprakları canlı yeşil renkte, solgun veya sararmış olmamalıdır. Kök kerevizde dış kabuk pürüzsüz ve lekelerden arınmış tercih edilmelidir. Organik ürünler seçerek pestisit kalıntılarından kaçınılabilir. Satın aldıktan sonra buzdolabında 5-7 gün saklanmalı, daha uzun süre bekletilmemelidir çünkü besin değerleri hızla azalır.

KEREVİZ NASIL TEMİZLENMELİ?

Kereviz temizliği pişirmeden hemen önce yapılmalıdır ki besin kaybı minimum olsun. Sap kerevizde uç kısımlar kesilip akar su altında iyice yıkanmalı, yapraklar ayrılmalıdır. Kök kereviz için dış kabuk kalın bir bıçak veya soyacakla soyulmalı, ardından limonlu suda bekletilerek kararması önlenmelidir. Toprak kalıntılarını gidermek için fırça kullanılabilir. Yapraklar ayrı yıkanıp salata veya çorbalarda değerlendirilebilir.

KEREVİZ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Kerevizin besin değerlerini en iyi koruyan yöntem buharda pişirmedir; antioksidanlar yüzde 80-90 oranında kalır. Zeytinyağlı kereviz yemeği en popüler tariflerdendir, portakal suyu eklenerek tatlandırılabilir. Çorbalarda, salatalarda çiğ olarak veya haşlanarak tüketilebilir. Fırında veya sote olarak da hazırlanabilir. Pişirme süresi kısa tutulmalı, aşırı kaynatmaktan kaçınılmalıdır. Klasik portakallı zeytinyağlı kereviz, hem lezzetli hem sağlıklı bir seçenektir.

KEREVİZİ KİMLER TÜKETMELİ?

Herkes kerevizi dengeli beslenmeye dahil edebilir, özellikle kilo kontrolü yapanlar, yüksek tansiyonu olanlar, sindirim sorunu yaşayanlar ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenler öncelikli gruplardır. Detoks yapmak isteyenler, sporcular ve yaşlılar da faydalanabilir. Ancak böbrek rahatsızlığı olanlar potasyum içeriği nedeniyle dikkatli olmalıdır.

KEREVİZ KADINLARDA NE İŞE YARAR?

Kereviz kadınlarda hormon dengesini destekler, regl dönemini düzenlemeye yardımcı olur. İçerdiği fitoöstrojenler menopoz şikayetlerini hafifletebilir. Ayrıca cinsel isteği artıran doğal bileşenler içerir. Cilt sağlığını iyileştirerek akne ve kırışıklıklara karşı koruma sağlar, saçları güçlendirir.

HAFTADA NE KADAR KEREVİZ TÜKETMELİYİZ?

Uzmanlar haftada 2-4 porsiyon kereviz tüketimini önerir. Günlük bir sap veya haftada bir kök kereviz yeterli fayda sağlar. Aşırıya kaçmadan, çeşitlilikle tüketmek en iyisidir. Kereviz suyu sabah aç karnına içilebilir ancak yemeklerin yerini almamalıdır.

KEREVİZİN FAYDALARININ YANINDA ZARARLARI VAR MI?

Kereviz genel olarak güvenli olsa da aşırı tüketim gaz, şişkinlik ve karın ağrısına yol açabilir. Alerjisi olanlarda ciddi reaksiyonlar görülebilir. Hamileler rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için doktor onayı almalıdır. Böbrek hastaları yüksek potasyum nedeniyle sınırlı tüketmeli, güneş hassasiyeti artırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkat etmelidir. Dengeli tüketimde zararları minimumdur.