Vücudumuzdaki sessiz misafir: Su çiçeği virüsü yıllar sonra neden uyanıyor?
Çocukken vücuda giren virüs tamamen yok olmak yerine sinir köklerine yerleşerek "uyku moduna" geçer. Yıllar sonra vücut savunması düştüğünde ise bu sessiz bekleyiş sona erer.
Posta'nın haberine göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Kaya, çocukluk döneminde geçirilen suçiçeği virüsünün yılar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu kaydetti.
Suçiçeğine neden olan Varicella Zoster Virüsünün (VZV), hastalık geçtikten sonra tamamen vücuttan kaybolmadığını belirten Uzm. Dr. Kaya, "Sinir köklerinde uyku halinde kalır ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda aktifleşebilir. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yoğun stres ve üzüntü dönemlerinde, kanser tedavisi alan bireylerde sık görülür" diye konuştu.
Hastalığın bazen genç ve sağlıklı yetişkinlerde de görülebildiğini aktaran Uzm. Dr. Kaya, "Belirtileri deride yanma, batma ve kaşınma şikayetleriyle başlayabilir. Daha sonrasında birkaç gün içerisinde deride küçük kızarıklık alanları ve bunların üzerinde olan su toplamaları şeklinde, genellikle ağrı eşliğinde görülebilir. Antiviral tedaviler, ağrı kesiciler ve sinir ağrılarına iyi gelen bazı ilaçlar kullanabiliyoruz" diye konuştu.
Tedaviye ilk 72 saat içinde başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, " Son yıllarda geliştirilen zona aşısı özellikle 50 yaş üstü bireylerde hem hastalığı hem de komplikasyonları önlemede gerçekten etkili bir yöntem" şeklinde konuştu.