Dünya genelinde artış gösteren kronik hastalıkların temelinde yatan beslenme hataları, bilim dünyasının en önemli gündem maddesi haline geldi.

Yapılan son araştırmalar; işlenmiş şeker, trans yağlar ve aşırı rafine edilmiş karbonhidratların vücutta biyokimyasal bir yıkıma yol açtığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu besinlerin yalnızca kilo alımına neden olmadığını, aynı zamanda hücresel düzeyde zehirlenme etkisi oluşturduğunu ifade etti.

ŞEKER: BEYNİ VE KARACİĞERİ HEDEF ALAN TATLI ZEHİR

İşlenmiş şekerin vücuda girdiği andan itibaren bir toksin gibi hareket ettiğini belirten uzmanlar, bu maddenin bağımlılık yapıcı etkisine dikkat çekti.

California Üniversitesi'nden Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Robert Lustig, şekerin özellikle karaciğer üzerindeki tahrip edici etkisinin alkol ile benzerlik gösterdiğini vurguladı.

Lustig, fruktozun karaciğerde doğrudan yağa dönüştüğünü ve bu durumun insülin direncini tetikleyerek tüm vücut sistemini kaosa sürüklediğini dile getirdi.

TRANS YAĞLAR: DAMAR YAPISINI BOZAN YAPAY TEHDİT

Gıda endüstrisinde raf ömrünü uzatmak için kullanılan trans yağların, insan biyolojisiyle tamamen uyumsuz olduğu kaydedildi.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Steven Nissen, trans yağların "iyi kolesterolü" düşürürken "kötü kolesterolü" tehlikeli seviyelere çıkardığını belirtti.

Nissen, bu yağların damar iç yüzeyinde kronik iltihaplanmaya yol açarak kalp krizi ve inme riskini katladığını sözlerine ekledi.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR: ENFLAMASYONUN GİZLİ KAYNAĞI

Beyaz un ve nişasta bazlı rafine karbonhidratların, kan şekerinde yarattığı ani dalgalanmaların hücresel strese yol açtığı saptandı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Beslenme Uzmanı Dr. David Ludwig, bu besinlerin vücutta "glisemik bir fırtına" kopardığını ifade etti.

Ludwig, rafine tahılların hızla glikoza dönüşerek vücuttaki inflamasyon (iltihaplanma) belirteçlerini artırdığını ve bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.