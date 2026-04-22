VPN DÜNYASINDA 'KİMLİK' DÖNEMİ: ÇOCUKLARA DİJİTAL BARİKAT!

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre hükümet, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamalarını "delinmez" hale getirmek için düğmeye bastı. Hazırlanan yeni yasa teklifiyle, erişim engellerini aşmak için kullanılan VPN hizmetlerine e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunluluğu geliyor.

SOSYAL MEDYADA '15 YAŞ' SINIRI

AK Parti tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle okul saldırıları sonrası dijital güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Teklif yasalaşırsa, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımı sınırlandırılacak. Oyun platformları ise uygunsuz içerikleri hızla kaldırmak ve ebeveyn kontrol araçlarını sunmakla yükümlü olacak.

VPN BOŞLUĞU E-DEVLET İLE KAPANIYOR

Kısıtlamaların VPN (Sanal Özel Ağ) üzerinden aşılma riskine karşı teknik bir düzenleme ekleniyor. Bu maddeye göre;

Yasal VPN sağlayıcıları, hizmet vermeden önce kimlik doğrulaması isteyecek.

Doğrulama sistemi e-Devlet bağlantılı çalışacak.

16 yaşından gün almamış kullanıcıların bu hizmetlere erişimi teknik olarak engellenecek.

OYUN PLATFORMLARINA TEMSİLCİ ŞARTI

Düzenleme sadece bireysel kullanımı değil, dijital devleri de kapsıyor. Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, ülkemizde resmi bir temsilci belirlemek ve BTK'ya bildirmek zorunda kalacak.

VPN NEDİR, NEDEN HEDEFTE?

İnternet trafiğini şifreleyerek kimliği gizleyen ve kullanıcıyı farklı bir ülkeden bağlanıyormuş gibi gösteren VPN teknolojisi, mevcut engellemeleri etkisiz kıldığı için düzenlemenin odağına yerleşti. Yetkililer, sosyal medya yasağının kağıt üzerinde kalmaması için bu teknik "arka kapının" kapatılmasının şart olduğunu vurguluyor.