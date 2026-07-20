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İsveçli otomotiv devi Volvo, popüler SUV modeli XC40 için geri çağırma kararı aldı. Türkiye’yi de kapsayan bu karar doğrultusunda 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen 64 binden fazla araç incelemeye alınacak.

YANGIN RİSKİ NEDENİYLE GERİ ÇAĞIRMA

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın batarya kaynaklı olası bir aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda araçlar detaylı teknik kontrollerden geçirilecek.

TÜM İŞLEMLER ÜCRETSİZ YAPILACAK

Volvo, geri çağırılan araçlarda gerekli yazılım güncellemeleri ve parça değişimlerinin yetkili servislerde ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Araç sahiplerinin şasi numarası üzerinden kontrol yaptırmaları öneriliyor.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİ SÜRÜYOR

Uzmanlar, elektrikli ve hibrit araçlarda batarya kaynaklı sorunların son yıllarda daha fazla gündeme geldiğine dikkat çekerken, Volvo’nun bu tür durumlarda hızlı aksiyon almasının önemli olduğunu vurguluyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER ADIM ATILMIŞTI

Volvo, 2025 yılında da XC40 ve XC60 modellerini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlatmıştı. O dönemde sorun, sürüş sistemleri arasındaki dijital uyumsuzluktan kaynaklanmıştı.

Otomotiv sektöründe güvenlik odaklı yaklaşımıyla bilinen Volvo’nun bu adımı, kullanıcı güvenliğini ön planda tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.