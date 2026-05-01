01 Mayıs 2026 Cuma
Volvo'da yapay zeka devri: Gemini direksiyon başına geçiyor

Volvo sahipleri için sürüş deneyimi seviye atlıyor. 2020 model ve sonrası Google altyapılı araçlar, Google Gemini asistanına kavuşuyor.

2020 model yılı ve sonrasında üretilen, Google entegrasyonuna sahip tüm Volvo araçları yakında yeni nesil bir yapay zeka deneyimine kavuşuyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, bu araç sahipleri Google Gemini asistanını doğrudan kullanmaya başlayabilecekler.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in bildirdiğine göre,

Gemini, önce ABD’de ardından diğer pazarlarda kademeli olarak sunulacak.

Türkiye’deki kullanıcılar da bu hizmeti kullanacak.

Sıradan sesli asistanların ötesine geçen Google Gemini, sürücülerle çok daha doğal, akıcı ve insan benzeri bir diyalog kuruyor.

Örneğin öneriler sunabiliyor, alternatifler düşünüyor, hazır mesajlar gönderebiliyor.

Hangi modellere geliyor 2020’den itibaren üretilen Google entegrasyonuna sahip şu modellerde:

C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, V60CC, XC60, V90, V90CC, S90, XC90, EX90, ES90, EX30, EX60.

Volvo denince akla gelen ilk özellik olarak güvenlik geliyor. Marka, üç noktalı emniyet kemerinin mucidi olmasının yanı sıra, günümüzde de gelişmiş sürüş destek sistemleri (City Safety, Pilot Assist) ve sağlam gövde yapısıyla kaza anında sürücü ve yolcuları koruma konusunda dünya standartlarını belirliyor.

Gereksiz detaylardan arındırılmış, sade ve fonksiyonel bir tasarım anlayışına (minimalizm) sahip...

Volvo, tamamen elektrikli bir geleceğe geçişte öncü markalardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
