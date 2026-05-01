2020 model yılı ve sonrasında üretilen, Google entegrasyonuna sahip tüm Volvo araçları yakında yeni nesil bir yapay zeka deneyimine kavuşuyor. Yapılan güncellemeyle birlikte, bu araç sahipleri Google Gemini asistanını doğrudan kullanmaya başlayabilecekler.
Volvo'da yapay zeka devri: Gemini direksiyon başına geçiyor
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in bildirdiğine göre,
Gemini, önce ABD’de ardından diğer pazarlarda kademeli olarak sunulacak.
Türkiye’deki kullanıcılar da bu hizmeti kullanacak.
Sıradan sesli asistanların ötesine geçen Google Gemini, sürücülerle çok daha doğal, akıcı ve insan benzeri bir diyalog kuruyor.
Örneğin öneriler sunabiliyor, alternatifler düşünüyor, hazır mesajlar gönderebiliyor.
Hangi modellere geliyor 2020’den itibaren üretilen Google entegrasyonuna sahip şu modellerde:
C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, V60CC, XC60, V90, V90CC, S90, XC90, EX90, ES90, EX30, EX60.
