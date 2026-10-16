Volvo ve Nvidia, otonom sürüşte kuralları değiştirecek

SAE Seviye 2++ sınıfında değerlendirilen sistemin, kırmızı ışıklar, dur levhaları ve karşıdan gelen trafiğin bulunduğu korumasız sola dönüşler gibi durumlarla başa çıkması öngörülüyor. Bu işlemler sırasında sürücünün direksiyon ya da pedallara kesintisiz biçimde müdahale etmesi gerekmeyecek.