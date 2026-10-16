İsveçli otomotiv markası Volvo, sürüş teknolojilerindeki çalışmalarını Nvidia ile yaptığı iş birliği üzerinden yeni bir aşamaya taşıyor.
Volvo ve Nvidia, otonom sürüşte kuralları değiştirecek
Volvo, Nvidia ortaklığıyla şehir trafiğinde ve otoyollarda kullanılabilecek yeni bir sürüş sistemi hazırlıyor. Trafik ışıkları ve zorlu yol koşullarını yönetebilecek teknoloji, farklı motor seçeneklerine sahip modellerde sunulacak.Kaynak: Haber Merkezi
İki şirketin geliştirdiği sistem, sürücünün ellerini direksiyondan çekebilmesine imkân tanırken hem otoyol hem de kent içi güzergâhlarda görev yapabilecek. Teknolojinin pazara çıkışı için 2030 öncesi hedefleniyor.
Volvo’nun üzerinde çalıştığı çözüm, işlevleri bakımından Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisini anımsatıyor.
SAE Seviye 2++ sınıfında değerlendirilen sistemin, kırmızı ışıklar, dur levhaları ve karşıdan gelen trafiğin bulunduğu korumasız sola dönüşler gibi durumlarla başa çıkması öngörülüyor. Bu işlemler sırasında sürücünün direksiyon ya da pedallara kesintisiz biçimde müdahale etmesi gerekmeyecek.
Ancak otomasyonun devrede olması, sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.
Nvidia’nın otomotiv faaliyetlerini yöneten Ali Kani, Volvo için hazırlanan çözümün, Mercedes-Benz’in yeni CLA otomobilinde yer alan Nvidia tabanlı teknolojiyle benzer özellikler taşıyacağını belirtiyor.
Sistemin donanımında Nvidia tarafından geliştirilen Hyperion platformu yer alacak. İşlem gücünü çevresel algılama bileşenleriyle birleştiren bu altyapı, otomobilin etrafında olup bitenlerin analiz edilmesine hizmet edecek.
Kamera, radar ve diğer algılayıcılardan alınan bilgiler sayesinde nesneler ile trafik şartları değerlendirilebilecek.
Karar verme süreçlerinde ise Nvidia’nın Alpamayo adlı yapay zekâ teknolojileri kullanılacak.
Bu yazılım ailesi, değişken ve karmaşık yol koşullarını yorumlayarak otomobilin hangi durumlarda hızını artıracağına, yavaşlayacağına veya yönünü değiştireceğine karar vermesine yardımcı olacak. Nvidia, Alpamayo’nun akıl yürütme kabiliyetleri bulunduğunu daha önce duyurmuştu.
Alpamayo tek başına çalışan bir çözüm olarak tasarlanmıyor. Nvidia, teknolojiyi mevcut sürüş yazılımlarıyla eş zamanlı kullanılabilecek şekilde geliştiriyor. Ali Kani’nin açıklamasına göre sistemde iki yöntem birbirini tamamlayacak.
Geleneksel yazılımlar, makine öğrenimi desteğiyle kamera ve radar kayıtlarını işlerken yapay zekâ bileşeni, daha karmaşık trafik olaylarının yorumlanmasında devreye girecek.
İş birliği yalnızca otomobilin hareketlerini yöneten teknolojilerle sınırlı değil. Volvo, Nvidia’nın Halos isimli güvenlik değerlendirme altyapısından da yararlanacak.
Şirketin küresel yazılım mühendisliğini yöneten Alwin Bakkenes, sürücülerin davranışlarını ayrıntılı olarak inceleyebilen özel çözümler geliştirdiklerini aktarıyor.
Bu sistemlerin, standart sürücü takip araçlarının ötesine geçerek sürücünün durumunu ve hareketlerini daha ayrıntılı biçimde değerlendirmesi amaçlanıyor.
Volvo, kendi güvenlik birikimini Nvidia’nın geliştirdiği teknolojilerle birleştirerek olası tehlikelere karşı korumayı güçlendirmeyi planlıyor.
Markanın araçları, yol üzerindeki tehlikelerle ilgili bilgi paylaşımında da kullanılabiliyor. Yol çalışmaları ve güzergâh üzerinde ileride ortaya çıkabilecek riskler, diğer araçlara aktarılabiliyor.
Böylelikle otomobiller, yalnızca kendi algılayıcılarının görüş alanından gelen verilerle hareket etmek yerine ilerideki yol şartları hakkında da bilgi edinebiliyor. Bu yöntemin, çevresel değerlendirmeyi daha kapsamlı hâle getirmesi bekleniyor.
Volvo, yeni teknolojiyi yalnızca belirli bir araç sınıfına ayırmak yerine farklı segmentlerdeki modellerine taşımayı amaçlıyor.
Giriş sınıfından üst sınıfa uzanan ürün ailesinde yer alması planlanan sistemin elektrikli otomobillerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit ve benzinli araçlara da uyarlanabileceği belirtiliyor.
Teknolojiyi ilk kez kullanacak modelin hangisi olacağı konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Nvidia’nın altyapısından yararlanan ilk Volvo otomobilinin 2030 yılı gelmeden tanıtılması planlanıyor.
Lansmanın ardından sürüş sisteminin markanın diğer modellerinde de kullanıma alınması hedefleniyor.