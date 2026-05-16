İsveçli premium otomobil üreticisi Volvo, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, yeni listede elektrikli model gamını genişletirken XC60 ve XC90 serilerinde hibrit seçeneklerle ürün çeşitliliğini sürdürdü.

MAYIS 2026 VOLVO FİYAT LİSTESİ

Volvo’nun açıkladığı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar şöyle:

EX30: 2.436.910 TL

EX40: 3.925.994 TL

EC40: 4.409.184 TL

V60: 5.478.326 TL

XC60: 6.703.921 TL

XC90: 10.594.384 TL

EX30, kompakt elektrikli SUV olarak şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkarken; EX40 ve EC40 daha geniş iç hacim ve farklı tasarım karakterleriyle dikkat çekiyor.

V60, station wagon gövde tipiyle aile kullanımına hitap ederken; XC60 ve XC90 mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle premium SUV segmentinde yer alıyor.

XC90 ise markanın amiral gemisi olarak lüks donanım, geniş iç hacim ve yüksek güvenlik seviyesiyle öne çıkıyor.

Kaynak: Volvo Türkiye resmi tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listeleri.