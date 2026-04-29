Anasayfa Teknoloji Volvo Cars'ta "verimlilik" dönemi: Satışlar geriledi, karlılık korundu

Volvo Cars, küresel piyasa baskıları ve elektrikli araç pazarındaki değişimler nedeniyle satışlarda düşüş kaydetmesine rağmen, güçlü maliyet yönetimiyle ilk çeyrekte faaliyet karını 204,7 milyon dolara çıkararak analist tahminlerinin üzerinde bir başarı sergiledi.

Volvo Cars'ın ilk çeyrekte faaliyet karında beklenenden sınırlı bir düşüş yaşandı.

Patronlar Dünyası haberine göre, ABD’de elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması ve küresel piyasa baskıları nedeniyle temkinli görünümünü korumaya devam etti.

Volvo Cars, yılın ilk çeyreğinde faaliyet kârında beklentilerin altında bir gerileme yaşadığını ilan etti.

Faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 172,4 milyon dolara karşılık 204,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Satışlarda yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı ve brüt kâr marjı yüzde 18,5 oldu.

Şirket, satışlardaki düşüşe rağmen maliyet kontrolü ve güçlü pazar konumuyla kârlılığını büyük ölçüde korurken, ABD’de elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması ve artan küresel belirsizliklerin önümüzdeki döneme ilişkin riskleri artırdığını duyurdu.

Merkezi İsveç'te bulunan ve çoğunluk hissesi Çinli Geely Holding'e ait olan grup, ikinci çeyrek karlılığının devam eden olumsuzluklardan ve yeni elektrikli EX60 modelinin üretim artışından etkileneceğini kaydetti.

Handelsbanken, Bernstein ve JPM'deki analistler, kâr düşüşünün beklenenden daha az olduğunu belirtti.

Handelsbanken tahminlerin 97–102 milyon dolar arasında olduğunu kaydetti.

