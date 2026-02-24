Volvo'nun batarya yangını riski yüzünden 40 bin elektrikli SUV'u geri çağırdığı öğrenildi. Volvo Cars, elektrikli EX30 SUV modellerinden 40 binden fazlasını, batarya paketlerinin aşırı ısınma riski taşıması nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

Daha önce rapor edilmemiş olan geri çağırma, kompakt SUV'un yüksek voltajlı batarya paketlerindeki modüllerin değiştirilmesini içeriyor. Bu modelin Volvo'nun daha ucuz Çinli markalarla rekabet etme hamlesinde kritik bir role sahip olduğu biliniyor.

'ARAÇ SAHİPLERİYLE İLETİŞİME GEÇECEĞİZ'

Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye ait olan İsveçli otomobil üreticisi, Reuters'ın sorularına yanıt verdi. Bu yüksek voltajlı hücrelere sahip toplam 40 bin 323 adet EX30 Tek Motorlu Uzun Menzil ve Çift Motorlu Performans modelinin geri çağırmadan etkilendiğini açıkladı.

Volvo, "Etkilenen tüm araçların sahipleriyle, izlenecek adımlar hakkında bilgi vermek üzere şu anda iletişime geçiyoruz" açıklamasını yaptı.