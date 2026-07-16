Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıkan bütçe dostu elektrikli model, 15 bin dolarlık beklenen fiyatıyla elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirecek.

Bir dönemin efsanevi sedan modeli Jetta, Türkiye de dahil olmak üzere birçok pazarda yıllar önce satıştan kaldırılsa da Çin'de FAW-Volkswagen ortaklığı altında bağımsız bir marka olarak varlığını sürdürüyor. Markanın geleceğe yönelik en radikal adımı olan ilk tamamen elektrikli sedan modeli Jetta M6, resmi düzenleyici kurum belgeleriyle gün yüzüne çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) sunulan onay dosyaları, aracın tüm tasarım ve teknik detaylarını tescillerken modelin 2026 yılının ikinci yarısında yollara çıkacağını da resmileştirdi.

COUPE ŞIKLIĞI VE GENİŞ YAŞAM ALANI BİR ARADA

Sportif bir "fastback" silüetine sahip olan Jetta M6, aerodinamik detayları ve şık gövde hatlarıyla dikkat çekiyor. 4.806 mm uzunluğa, 1.500 mm yüksekliğe ve seçilen donanım paketine göre 1.868 mm ila 1.895 mm genişliğe sahip olan araç, sınıf standartlarını zorluyor. Özellikle 2.820 mm aks mesafesi (tekerlekler arası mesafe), kabin içerisinde hem ön hem de arka yolcular için oldukça cömert ve ferah bir diz mesafesi vadediyor. Dış tasarımda rüzgar direncini azaltan yarı gizli kapı kolları göze çarparken, şarj soketinin sağ ön çamurluğa entegre edildiği görülüyor.

İKİ FARKLI MOTOR VE YERLİ BATARYA TEKNOLOJİSİ

Sadece tek motorlu arkadan çekişli versiyonlarla tescil edilen Jetta M6, performans arayanlar ve verimliliğe odaklananlar için iki farklı güç alternatifi sunacak:

Giriş Seviyesi: 113 kW (yaklaşık 151 beygir) maksimum güç ve 57 kW sürekli güç üreten bu versiyon, saatte maksimum 166 km hıza ulaşabiliyor.

Üst Seviye: 145 kW (yaklaşık 194 beygir) maksimum güç ve 62 kW sürekli güç sağlayan bu motor ise aracı saatte 172 km azami hıza taşıyor.

Her iki seçenekte de enerjiyi Çin'in önde gelen batarya üreticilerinden CALB tarafından üretilen LFP (lityum demir fosfat) bataryalar sağlayacak. Batarya paketlerinin montajı ise doğrudan FAW-Volkswagen tesislerinde gerçekleştirilecek. Güç ünitesine bağlı olarak ağırlığı 1.557 kg ile 1.628 kg arasında değişen modelde; panoramik cam tavan, köpekbalığı yüzgeci anten, gelişmiş yan kamera sistemleri ve lastik basınç izleme mekanizması gibi modern donanımlar opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

15 BİN DOLARLIK ETİKETLE HEDEF BYD LİDERLİĞİ

Volkswagen, yeni Jetta M6 ile Çin'deki pazar payını geri kazanmayı ve BYD gibi yerel üreticilerin domine ettiği uygun fiyatlı elektrikli araç pazarında güçlü bir alternatif olmayı amaçlıyor. Markanın daha önce hedeflediğini duyurduğu 102 bin yuan (yaklaşık 15.000 dolar) bandındaki bu stratejik hamle, kaliteli ve ekonomik bir elektrikli sedan arayan genç aileleri doğrudan radarına alacak.