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Volkswagen, henüz satışa sunmadığı elektrikli ID. Polo GTI modelinin teknik özelliklerini gelen yoğun eleştiriler üzerine yeniden değerlendirmeye başladı. Sürücülerin tepkisi ise tarihsel bir kıyaslamayla katlandı: Markanın 1976 yılında ürettiği 1.6 litrelik atmosferik motora sahip 110 beygirlik ilk Golf GTI modeli 182 km/s hıza ulaşabilirken, 226 beygir güç üreten yeni ID. Polo GTI 175 km/s ile sınırlandırıldı. Aradan geçen yarım asra ve 116 beygirlik ekstra güce rağmen yeni modelin daha yavaş kalması "GTI" ruhuna uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

TEK YAZILIMLA ÇÖZÜLMEDİĞİ İÇİN LİMİT DEĞERLENDİRİLİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, tepkilerin 175 km/s’lik sınırda yoğunlaştığını doğruladı. Ancak sınırın kaldırılmasının sadece bir yazılım güncellemesinden ibaret olmadığını vurgulayan Grünitz; yüksek hızların elektrik motoru, batarya ve redüksiyon dişlisi üzerinde ciddi termal ve mekanik yük oluşturduğunu belirtti. Rakibi Peugeot e-208 GTI'ın 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlayıp 180 km/s hıza ulaşması karşısında VW'nin hız limitini 185 km/s seviyesine çekebileceği öngörülüyor.