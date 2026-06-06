Otomobil dünyasının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Volkswagen Karmann-Ghia, 1955-1974 yılları arasında coupé ve cabrio versiyonlarıyla yollardaydı. İtalyan Carrozzeria Ghia imzalı tasarımı ve Karmann’ın el işçiliği gövdesiyle VW Beetle Type 1 şasisi üzerinde yükselen bu ikonik model, ilk yılında 10 binden fazla satış rakamına ulaştı.
Volkswagen'in gizli efsanesi: Tasarımı şaheserdi ama sadece 1 tane üretildi
Otomotiv tarihinin tozlu sayfalarında kalan 1965 model Volkswagen Karmann-Ghia Type 1 konsepti, ünlü tasarımcı Giugiaro'nun dokunuşuna rağmen neden seri üretime geçemedi? İşte efsanenin ilginç hikayesi...
Ancak zamanla popülerliğini yitiren model için 1965 yılında yeni bir arayışa girildi. Karmann, modelin çizgilerini modernize etmek amacıyla Carrozzeria Ghia ile yeniden masaya oturdu. Projenin başına ise dönemin henüz 19 yaşındaki dahi tasarımcısı Giorgetto Giugiaro geçti.
Giugiaro’nun elinden çıkan Karmann-Ghia Type 1 konsepti; daha köşeli hatları, genişletilmiş Beetle şasisi ve iki kapılı cabriolet gövdesiyle dikkat çekiyordu. DeTomaso Mangusta gibi dönemin lüks spor araçlarıyla benzerlikler taşıyan konseptin arka kısmı ise adeta 1968 model BMW E3'ü andırıyordu.
Arkadan motorlu yapısı gereği arka kısımda yer alan havalandırma solungaçları, modelin en belirgin tasarım detaylarından biri oldu. Büyük umutlarla tasarlanan Type 1 konsepti, ne yazık ki prototip aşamasını geçemedi ve sadece tek bir adet üretildi.
Projenin rafa kaldırılmasının ardındaki kesin neden bilinmese de Volkswagen’in o dönem 1969’da piyasaya sürülecek olan VW-Porsche 914 projesine odaklanması ve 1965 yılında Audi’yi devralarak operasyonel yoğunluk yaşaması en güçlü etkenler arasında gösteriliyor.
Süreci etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Ghia şirketinin 1967 yılında el değiştirmesi oldu. Yönetim krizlerinin ardından baş tasarımcı Giugiaro şirketten ayrılarak kendi stüdyosu Italdesign'ı kurdu. Giugiaro, 1970'li yıllarda Volkswagen için yeniden çalışmaya başlayarak ilk nesil Golf'ü ve 1974'te Karmann-Ghia'nın yerini alacak olan efsanevi Scirocco'yu tasarladı.
Ghia markası ise 1973 yılında tamamen Ford bünyesine katılarak, uzun yıllar boyunca Ford modellerinin en üst donanım seviyesini simgeleyen bir amblem olarak otomotiv tarihindeki yerini korudu.