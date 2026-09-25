Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı

Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı

Volkswagen Anhui, yeni amiral gemisi elektrikli coupe modeli ID. Unyx 09 için Çin pazarında ön satış sürecini başlattı.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 1

XPeng iş birliğiyle geliştirilen ve 5C ultra hızlı şarj desteği sunan E-segmenti model, 755 kilometreye varan menzili ve yaklaşık 29 bin 400 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 2

Volkswagen’in Çin'deki elektrikli araç iştiraki Volkswagen Anhui, yeni amiral gemisi ID. Unyx 09 için resmi ön siparişleri kabul etmeye başladı.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 3

İlk kez Pekin Otomobil Fuarı 2026’da sergilenen tam elektrikli coupe modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonu yaklaşık 29.400 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 4

Markanın Çin pazarına özel altın logolu "Unyx" serisinin en üst modeli olan aracın teslimatlarına Ekim ayı sonunda başlanması planlanıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 5

COUPE TASARIM VE 5 METREYİ AŞAN BOYUTLAR

Akıcı bir coupe siluetine sahip olan ID. Unyx 09; 5.081 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe, 1.526 mm yüksekliğe ve 3.030 mm aks mesafesine sahip.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 6

Araçta yer alan DLP (Digital Light Processing) yüksek çözünürlüklü matriks projeksiyon farlar ve interaktif LED modülleri, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yola ışık halısı ile araç genişlik çizgileri yansıtabiliyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 7

Dış tasarımda 21 inçlik sportif jantlar, Brembo fren kaliperleri ve dört farklı gövde rengi seçeneği öne çıkıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 8

KABİNDE XPENG ZEKASI VE DEV DISPLAY DOKUNUŞU

İç mekanda 85 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display, bağımsız dijital gösterge paneli ve yapay zeka asistanlı multimedya ekranı bulunuyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 9

Entegre başlık destekli spor koltuklar, kablosuz şarj alanı ve gizli bardaklıklar iç alan tasarımını tamamlıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 10

Otonom sürüş tarafında XPeng iş birliğiyle geliştirilen 750 TOPS işlem güçlü Turing AI çipi ve 26 sensörle desteklenen VLA akıllı sürüş asistanı görev yapıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 11

Sistem, şehir içi ve otoparklarda uçtan uca otonom sürüş ile yapay zeka destekli otonom park imkanı tanıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 12

15 DAKİKADA ŞARJ VE 755 KM MENZİL

Modelin tüm versiyonlarında CATL üretimi 91,9 kWsa kapasiteli LFP batarya paketi standart olarak yer alıyor. 5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde araç bataryası yaklaşık 12-15 dakika içinde dolabiliyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 13

Tek motorlu arkadan itişli versiyon 230 kW (308 hp) güç üreterek CLTC standartlarına göre 755 km menzil sunarken, 140 kW ön ve 230 kW arka motora sahip çift motorlu seçeneğin menzili 705 km olarak açıklanıyor.

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Volkswagen'den Çinli rakiplerine gözdağı: Bu elektrikli coupe çok yakışıklı - Resim: 14

Sürüş konforu tarafında ise Continental üretimi çift odalı havalı süspansiyon sistemi standart olarak sunuluyor.

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