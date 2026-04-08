Otomotiv sektöründe yıllardır devam eden motor hacmini küçültme trendi tersine dönüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen, sınıfının en güvenilir motorlarından biri olarak kabul edilen ikonik 3 silindirli 1.0 TSI motorlarını üretimden kaldırıyor.
Volkswagen’den beklenmedik karar: En çok tercih edilen motoruna veda ediyor
Volkswagen, Euro 7 standartları nedeniyle ikonik 1.0 TSI 3 silindirli motorlarını üretimden kaldırıyor. Şirket, kompakt modellerde 1.5 eTSI ve 2.0 TSI benzinli motorlara, dizelde ise sadece 2.0 TDI’ye geçiş yapıyor. Downsizing trendi sona eriyor.
Şirket, Euro 7 emisyon standartlarına hazırlık kapsamında bu kararı alarak yoluna 1.5 ve 2.0 litrelik 4 silindirli motorlarla devam edecek.
Küresel otomotiv endüstrisinde uzun süredir hakim olan ve küçük hacimli motorlardan yüksek güç elde etmeyi amaçlayan “downsizing” akımı, yerini yeni bir yaklaşıma bırakıyor.
Volkswagen, ürün gamında önemli bir değişikliğe giderek kompakt modellerinde en çok tercih edilen 1.0 litrelik 3 silindirli motorların üretimini sona erdireceğini açıkladı.
Zaman zaman sarsıntılı çalışması nedeniyle eleştirilse de piyasadaki en dayanıklı ve güvenilir 3 silindirli motorlardan biri kabul edilen 1.0 TSI, kademeli olarak daha büyük hacimli 4 silindirli motorlara yerini bırakacak.
YENİ BENZİNLİ MOTOR KADROSU:
1.5 eTSI VE 2.0 TSI Volkswagen’in yeni motor stratejisine göre kaput altında artık en az 1.5 litrelik üniteler bulunacak.
Detaylar şöyle:
150 beygire kadar olan modeller:
Şu anda T-Roc’ta başarılı şekilde kullanılan 1.5 eTSI motor, 150 beygir güce kadar olan araçlarda standart hale gelecek. Hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen bu motor, verimliliği ön planda tutacak.
YÜKSEK PERFORMANS İSTEYENLER: Daha fazla güç ve dinamizm arayan kullanıcılar için ise doğrudan 2.0 litrelik TSI turbo benzinli motorlara geçilecek.
DİZEL CEPHESİNDE TEK TABANCA: 2.0 TDIBenzinli motorlardaki bu köklü değişimin yanı sıra dizel motor gamı da sadeleştirildi. Volkswagen, dizel tarafında yalnızca kendini kanıtlamış 2.0 TDI motorlara yer verecek. Bu motor, farklı modellere göre 116 beygir ile 193 beygir arasında değişen güç seçenekleriyle markanın tek dizel alternatifi olmaya devam edecek.
DEĞİŞİMİN ASIL SEBEBİ: EURO 7 NORMLARI
Volkswagen’in küçük hacimli motorlardan vazgeçip “rightsizing” stratejisine geçmesinin temel nedeni, Avrupa Birliği’nin yürürlüğe hazırladığı katı Euro 7 emisyon standartlarıdır.
Küçük hacimli (1.0 litre gibi) turbo motorlar, özellikle yüksek hızlarda ve ağır yük altında emisyon değerlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Yeni Euro 7 testleri gerçek yol koşullarını daha sıkı ölçtüğü için 1.5 ve 2.0 litrelik motorların hibrit sistemlerle (eTSI) desteklenerek bu sınırları karşılamasının teknik olarak daha verimli ve sürdürülebilir olduğu ifade ediliyor.
Volkswagen’ın ikonik 3 silindirli 1.0 TSI motoru, EA211 motor ailesinin en küçük ve en çok üretilen üyesi olarak bilinir. 2015 yılından itibaren Volkswagen Grubu’nda (VW, Skoda, Seat, Audi) kompakt ve giriş seviyesi modellerde yoğun şekilde kullanıldı.
Teknik Özellikler
Hacim: 999 cc (1.0 litre)
Silindir sayısı: 3 silindirli, sıralı
Yakıt sistemi: Direkt benzin enjeksiyonu (TSI – Turbocharged Stratified Injection)
Turbo: Tek turboşarj
Güç seçenekleri: Genellikle 95 HP, 110 HP ve 115 HP (bazı versiyonlarda 90-120 HP aralığı)
Tork: 175-200 Nm (çoğunlukla 2000 devirden itibaren yüksek tork sunar)
Blok ve kafa: Alüminyum
Triger: Kuru tip triger kayışı (zincire göre daha sessiz ve hafif, ancak zamanında değişimi kritik)
Diğer: Hafif hibrit (eTSI) versiyonları da mevcut; anti-vibrasyon sistemleri (denge mili ve motor takozları) ile 3 silindirli titreşimi minimize edilmeye çalışıldı.
Bu motor, downsizing (motor hacmini küçültme) trendinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edildi. Küçük hacmine rağmen düşük devirde iyi tork, şehir içi çeviklik ve düşük yakıt tüketimi sunuyordu.
Kullanıldığı ModellerVolkswagen Grubu’nda çok geniş bir yelpazede yer aldı:Volkswagen: Polo, Golf (bazı versiyonlar), T-Roc, T-Cross, Up!
Skoda: Fabia, Scala, Octavia (bazı modeller), Kamiq
Seat: Ibiza, Arona, Leon
Audi: A1, A3, Q2 (bazı versiyonlar)
Özellikle Polo, Ibiza, Fabia gibi B segmenti araçlarda en popüler motor seçeneğiydi.ArtılarıDüşük yakıt tüketimi (şehir içi ve uzun yolda ekonomik)
İyi tork dağılımı sayesinde canlı sürüş hissi
Kompakt ve hafif yapı (araçların yakıt verimliliğini ve dinamizmini artırır)
Genel olarak sessiz ve rafine çalışma (VW’nin titreşim azaltma çözümleri sayesinde)
Birçok kullanıcıya göre VW’nin son yıllardaki en sorunsuz küçük hacimli motorlarından biri
Eksileri ve Kronik Sorunlar3 silindirli yapısı nedeniyle:Rölantide ve düşük devirlerde hissedilir titreşim ve karakteristik “homurtu” (bazı sürücüler için rahatsız edici olabilir).
Diğer yaygın rapor edilen sorunlar:Su pompası ve termostat gövdesi kaçakları (özellikle plastik parçalar nedeniyle, 50-100 bin km civarı)
Turbo aktüatör (wastegate) arızaları (özellikle az kullanılan araçlarda)
Direkt enjeksiyon nedeniyle emme supaplarında karbon birikimi (zamanla performans düşüşüne yol açar; kaliteli yakıt ve periyodik temizlik önerilir)
Yağ eksiltme (yoğun kullanımda veya bakım ihmalinde nadir görülür)
Triger kayışının zamanında değiştirilmemesi halinde ciddi motor hasarı riski