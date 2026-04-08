Volkswagen’den beklenmedik karar: En çok tercih edilen motoruna veda ediyor

Kullanıldığı ModellerVolkswagen Grubu’nda çok geniş bir yelpazede yer aldı:Volkswagen: Polo, Golf (bazı versiyonlar), T-Roc, T-Cross, Up!

Skoda: Fabia, Scala, Octavia (bazı modeller), Kamiq

Seat: Ibiza, Arona, Leon

Audi: A1, A3, Q2 (bazı versiyonlar)

Özellikle Polo, Ibiza, Fabia gibi B segmenti araçlarda en popüler motor seçeneğiydi.ArtılarıDüşük yakıt tüketimi (şehir içi ve uzun yolda ekonomik)

İyi tork dağılımı sayesinde canlı sürüş hissi

Kompakt ve hafif yapı (araçların yakıt verimliliğini ve dinamizmini artırır)

Genel olarak sessiz ve rafine çalışma (VW’nin titreşim azaltma çözümleri sayesinde)

Birçok kullanıcıya göre VW’nin son yıllardaki en sorunsuz küçük hacimli motorlarından biri

Eksileri ve Kronik Sorunlar3 silindirli yapısı nedeniyle:Rölantide ve düşük devirlerde hissedilir titreşim ve karakteristik “homurtu” (bazı sürücüler için rahatsız edici olabilir).

Diğer yaygın rapor edilen sorunlar:Su pompası ve termostat gövdesi kaçakları (özellikle plastik parçalar nedeniyle, 50-100 bin km civarı)

Turbo aktüatör (wastegate) arızaları (özellikle az kullanılan araçlarda)

Direkt enjeksiyon nedeniyle emme supaplarında karbon birikimi (zamanla performans düşüşüne yol açar; kaliteli yakıt ve periyodik temizlik önerilir)

Yağ eksiltme (yoğun kullanımda veya bakım ihmalinde nadir görülür)

Triger kayışının zamanında değiştirilmemesi halinde ciddi motor hasarı riski