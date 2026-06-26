Volkswagen'de deprem: 100 bin çalışan ve 4 fabrika risk altında

Öte yandan Volkswagen'de çalışanlar için 2030 yılı sonuna, Audi çalışanları için ise 2033 yılı sonuna kadar geçerli istihdam güvencesi bulunuyor. Bu nedenle planlanan işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının hukuki ve toplu iş sözleşmeleri açısından nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.