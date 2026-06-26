Alman otomotiv devi Volkswagen, tarihinin en radikal yeniden yapılanma planlarından biriyle gündemde. Manager Magazin'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, CEO Oliver Blume, şirketi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla kapsamlı bir dönüşüm programı hazırladı.
Volkswagen'de deprem: 100 bin çalışan ve 4 fabrika risk altında
Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor. Alman otomotiv devinin dünya genelinde 100 bine kadar çalışanıyla yollarını ayırmayı ve Almanya'daki dört fabrikada üretimi durdurmayı planladığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Haberde, Volkswagen'in dünya genelindeki yaklaşık 657 bin çalışanı arasından 100 bine kadar personelle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Bu rakam, daha önce 2030 yılına kadar açıklanan yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltma hedefinin iki katına çıkması anlamına geliyor.
Dört fabrikanın kapatılması gündemde
Yeniden yapılanma planı kapsamında Almanya'daki dört üretim tesisinin de orta vadede kapatılması öngörülüyor. Buna göre Hannover, Zwickau ve Emden'deki Volkswagen fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisinde üretimin, mevcut modellerin üretim ömürlerinin tamamlanmasının ardından sonlandırılması planlanıyor.
Blume'un hazırladığı yeniden yapılanma dosyasının yönetim kuruluna sunulduğu, planın gelecek ay denetim kurulunda görüşüleceği ifade edildi.
Şirketten ilk açıklama
Volkswagen Sözcüsü, CNBC ve diğer uluslararası basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, "dahili ve gizli belgeler" hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti. Ancak şirketin "köklü bir değişimden geçmek zorunda olduğunu" ifade eden sözcü, yönetim kurulunun geleceğe yönelik yeniden yapılanma planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Sendikalar karşı çıktı
Volkswagen Genel İşçi Konseyi ile Alman sanayi sendikası IG Metall ise iddia edilen plana sert tepki gösterdi. Ortak açıklamada, söz konusu planların çalışanlar ve faaliyet gösterilen bölgelerde ciddi endişe yarattığı belirtilerek, "Bu tür planlar hayata geçirilmeye çalışılırsa, tüm gücümüzle karşı çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Volkswagen'de çalışanlar için 2030 yılı sonuna, Audi çalışanları için ise 2033 yılı sonuna kadar geçerli istihdam güvencesi bulunuyor. Bu nedenle planlanan işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının hukuki ve toplu iş sözleşmeleri açısından nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.