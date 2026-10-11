Volkswagen yeni otomobilini mısır patlatma makinesinde pişirdi: İşte sonuç

Yüksek sıcaklık ve ağır mekanik kuvvetlerin etkisiyle aracın camlarında çatlaklar ve tavan başta olmak üzere gövdesinde ciddi hasarlar yaşandı. Buna karşın plastik aksamların, kapı kollarının ve farların erimediği, lastiklerin ise aşırı ısıya karşı direncini koruduğu gözlendi.