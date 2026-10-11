Şirket, otomobili Çin'in geleneksel basınçlı mısır patlatma makinelerini hatırlatan devasa bir düzenek içine yerleştirerek zorlu bir testten geçirdi.
Volkswagen yeni otomobilini mısır patlatma makinesinde pişirdi: İşte sonuç
Volkswagen'in Çin'deki ortaklığı FAW-Volkswagen, Çin pazarına özel olarak yaptığı yeni elektrikli SUV modeli ID. AURA T6 için otomotiv sektöründe dikkat çeken bir teste imza attı.Kaynak: Haber Merkezi
160 DERECEDE 50 TAKLA
Açık alevlerle yaklaşık 160 derece sıcaklığa kadar ısıtılan dev siyah silindirin içine konulan araç, fırınlanan tambur içerisinde tam 50 kez çevrilerek takla attırıldı.
Yüksek sıcaklık ve ağır mekanik kuvvetlerin etkisiyle aracın camlarında çatlaklar ve tavan başta olmak üzere gövdesinde ciddi hasarlar yaşandı. Buna karşın plastik aksamların, kapı kollarının ve farların erimediği, lastiklerin ise aşırı ısıya karşı direncini koruduğu gözlendi.
AĞIR HASARA RAĞMEN MOTOR GÜCÜYLE YOLA DEVAM ETTİ
Testin en dikkat çekici sonucu ise güvenlik ve yürüyen aksam tarafında görüldü. Yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korurken, yüksek voltajlı bataryada herhangi bir alevlenme meydana gelmedi.
Dış gövdesindeki belirgin yıpranmaya rağmen ID. AURA T6, maruz kaldığı ağır koşulların ardından kendi motor gücüyle hareket ederek alandan uzaklaşmayı başardı.
SEKTÖRDE BİR İLK
Yapılan bu ekstrem testle ID. AURA T6'nın devrilme ile tavan ezilmesine karşı koruma performansının ve gövde dayanıklılığının sergilenmesi görüldü.
Markanın LiDAR sensörüyle donatılan ilk SUV modeli olma unvanını taşıyan ve yerel olarak geliştirilen China Electronic Architecture (CEA) platformu üzerinde yükselen elektrikli araç, Çin pazarında 129.900 yuan (yaklaşık 19.410 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa koyuluyor.