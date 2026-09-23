Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde içten yanmalı motorlu araçların önüne geçmesiyle üretim stratejisinde zorunlu değişime gitti. Benzinli ve dizel modellere olan ilginin azalması sebebiyle devasa kapasitesiyle baş başa kalan şirket, 88 yıllık tarihi Wolfsburg fabrikasındaki ek mesai vardiyalarını iptal etme kararı aldı. Golf, Tiguan ve Tayron gibi popüler modellerin üretildiği tesiste yıllık üretim hedefi 600 bin adedin üzerinden 580 bin seviyesine çekildi. Ayrıca ikonik model Golf'ün üretiminin 2027 sonunda Almanya'dan Meksika'daki Puebla tesisine taşınması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ HATLARDA EK VARDİYA MESAİSİ

Benzinli modellerde üretim yavaşlatılırken elektrikli araç üslerinde ise yoğunluk hakim. Emden Fabrikası'nda üretilen ID.7 modellerine gelen yüksek talep nedeniyle en az iki ek vardiya planlanırken, arkadan itişli ID.3 Neo modeline ilgi artıyor. İspanya'da üretilen ve "GCOTY Bütçe" kategorisinde ödül kazanan ID. Polo ise Avrupa genelinde 40 bin sipariş sınırını aştı. Şirket, yakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yakında tanıtılması beklenen daha uygun fiyatlı "ID. up!" modeliyle bu ivmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

DÜŞÜK KAR MARJI VE İSTİHDAM BASKISI

Elektrikli araçlardaki bu satış patlaması şirket yönetimini finansal açıdan tamamen memnun etmiyor. Elektrikli modellerin kar marjlarının içten yanmalı araçlara göre halen düşük olması, büyük bir tasarruf programı yürüten markanın mali tablolarında baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra elektrikli araçların daha az mekanik parça ve işçilik gerektirmesi, benzinli altyapısına göre kurulan fabrikalardaki mevcut istihdam ve kapasite dengesini zorlaştırıyor.