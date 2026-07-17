Alman medyasının güçlü kalemi Bild gazetesinin sızdırdığı listeye göre, aralarında efsaneleşmiş sedanların ve yeni nesil lüks elektrikli araçların da bulunduğu çok sayıda modelin üretimine son verilecek.

Geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir maliyet azaltma operasyonu başlatan Volkswagen Grubu, 2030 yılına kadar mevcut model çeşitliliğini yüzde 50 oranında azaltmayı ve araçlarda sunulan donanım/opsiyon seçeneklerini yüzde 75 oranında daraltmayı hedefliyor. Yıllık küresel üretim kapasitesini de 10 milyondan 9 milyon araca düşürecek olan grup, kârlılığı düşük modelleri tamamen hayatından çıkaracak. Şirket yönetimi resmi bir liste paylaşmasa da kulislerden sızan ilk bilgiler elenecek adayları net bir şekilde ortaya koyuyor.

VOLKSWAGEN CEPHESİNDE JETTA VE TAOS İÇİN YOLUN SONU

Ana marka Volkswagen bünyesinde en dikkat çekici veda, yaklaşık 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan sedan model Jetta için yaşanacak. Küresel pazarda sedan otomobillere olan talebin azalması ve SUV trendinin yükselmesiyle Jetta’nın yeni bir neslinin geliştirilmeyeceği belirtiliyor. Jetta'nın yanı sıra markanın kompakt SUV modeli Taos’un da yeni nesil planları iptal edildi. Daha önce kulislere yansıyan bilgilere göre, elektrikli ID.5 modelinin de ömrünü tamamladıktan sonra banttan indirileceği konuşuluyor.

PORSCHE DÖRT LÜKS MODELİNE VEDA EDEBİLİR

Lüks ve spor otomobil segmentinin ikonik temsilcisi Porsche de bu büyük tasarruf dalgasından kaçamıyor. İddialara göre, markanın içten yanmalı motorlara sahip 718 Boxster ve 718 Cayman modelleri için düşündüğü benzinli motor planları tamamen rafa kalktı. Bu modellerin tamamen elektrikli döneme geçişi sonrasında içten yanmalı versiyonları bir daha üretilmeyecek.

Ayrıca benzinli Cayenne Coupe’nin de üretiminin sonlandırılması gündemde. Listedeki en çarpıcı Porsche modeli ise markanın elektrikli amiral gemisi Taycan oldu. Elektrikli araçlara yönelik küresel talebin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl satışları yüzde 22 eriyerek 16 binli seviyelere gerileyen Taycan, risk altındaki modellerin başında geliyor.

AUDI "SPORTBACK" MODELLERİNİ AZALTIYOR

Premium segmentteki temsilci Audi de sadeleşme adımlarını hızlandırıyor. Bild’in raporuna göre, pazar payı görece düşük olan Q5 Sportback ve henüz oldukça yeni bir model olan elektrikli Q6 e-tron Sportback, mevcut nesillerinin ardından bir daha yenilenmeyecek. Yakın dönemde A1 Sportback ve Q2 modellerinin fişini çeken Audi, kaynaklarını bu yıl tanıtacağı lüks SUV Q9 ve şehir içi elektrikli modeli A2 gibi daha kârlı projelere aktaracak.

SKODA FABIA VE CUPRA RAVAL DA RİSK ALTINDA

Grubun popüler markalarından Skoda'nın uzun yıllardır yollarda olan binek modeli Fabia da yeni nesli geliştirilmeyecek araçlar listesine eklendi. Avrupa’da her geçen gün ağırlaşan emisyon kuralları, küçük ve içten yanmalı motorlu araçların üretim maliyetlerini artırırken kâr marjlarını neredeyse sıfırlıyor. Aynı platformu paylaşan VW Polo ve SEAT Ibiza için ise henüz net bir karar verilmiş değil.

Listenin en büyük sürprizi ise Cupra cephesinden geldi. Markanın pazara yeni sunduğu tamamen elektrikli kompakt modeli Raval için ikinci bir jenerasyon tasarlanmayacağı öne sürüldü. Bu durum, tasarruf tedbirlerinin yeni nesil elektrikli araçları bile kapsayacak kadar sert olduğunu gösteriyor.

HEDEF 6.5 MİLYAR EUROLUK DEV TASARRUF

Söz konusu model operasyonlarının ve üretim hatlarının sadeleştirilmesinin, Volkswagen Grubu’na 2031 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar euroluk devasa bir mali avantaj sağlaması bekleniyor. İlerleyen süreçte listeye Audi e-tron GT gibi farklı modellerin de dahil edilebileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Volkswagen Ürün İletişimi Direktörü Stefan Voswinkel ise şirketin geleceğe yönelik spekülatif ürün planları hakkında yorum yapmaktan kaçınarak iddiaları doğrulamadı ancak yalanlamadı da.