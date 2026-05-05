Volkswagen Golf R 24H 25. yıla özel geliyor: Gelecek yıl pistlerde
Volkswagen, Golf R serisinin 25’inci yılına özel geliştirdiği modeli tanıttı. Yalnızca pist kullanımına özel tasarlanan yeni Golf R 24H otomobil severleri mest etti.
Alman otomotiv devi Volkswagen, performans odaklı hatchback modeli Golf R’nin şimdiye kadarki en iddialı versiyonunu tanıttı.
Max Kruse Racing işbirliğiyle geliştirilen ve “Golf R 24H” adı verilen model, yol kullanımından tamamen uzak, pist şartlarına özel tasarımıyla dikkat çekiyor.
Teknik detayları büyük ölçüde gizli tutulan araç, agresif aerodinamik unsurları, yan çıkışlı egzoz sistemi ve radikal gövde yapısıyla serinin en ekstrem modeli olarak öne çıkarken, gelecek yıl Nürburgring pistinde yarışması planlanıyor. Bu gelenek, 2002'de Golf R32 ile başladı ve bugün sekizinci nesil Golf ve onun en üst modeli olan R versiyonuyla devam ediyor.
Volkswagen R Başkanı Reinhold Ivenz de şu açıklamayı yaptı: "Bugüne kadarki en muhteşem Golf R.”