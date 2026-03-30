Volkswagen 'gizli sos' hamlesiyle elektrikte halkın markası oluyor: ID. Cross geliyor



Elektrikli dönüşümünü hızlandıran Volkswagen, uygun fiyatlı olması beklenen elektrikli SUV modeli ID. Cross ile yeniden 'halkın otomobili' olmayı planlıyor.

Hollanda'daki etkinlikte açıklamalarda bulunan VW yetkilileri, otomobilin prototipinin gösterildiği amaçlarının sadece bir elektrikli otomobil üretmek değil, aynı zamanda 'bir Volkswagen hissi' yaratmak olduğunu özellikle belirtiyor. Bu hedef için geliştirilen 'gizli sosun' ise ID. Cross olduğu söyleniyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), kurumsal tarihinin en köklü değişim süreçlerinden birinden geçiyor. 2015 yılında patlak veren "dizel skandalı" ile sarsılan şirket, bu krizin ardından stratejik bir rota değişikliğine giderek elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımlarını büyük ölçüde artırdı.

Ancak, elektrikli otomobil pazarında Çinli rakipleriyle girdiği rekabette zorlanan VW, maliyet baskıları nedeniyle tarihinde bir ilke imza atarak ana vatanı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu hamlesi, sendikalar tarafından sert bir direnç ve yoğun protestolarla karşılandı.