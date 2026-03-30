Yeniçağ Gazetesi
30 Mart 2026 Pazartesi
Volkswagen 'gizli sos' hamlesiyle elektrikte halkın markası oluyor: ID. Cross geliyor

Volkswagen 'gizli sos' hamlesiyle elektrikte halkın markası oluyor: ID. Cross geliyor

Volkswagen'in 'gizli sosu' ortaya çıktı: Retro tasarımı, fiziksel tuşları ve benzinli araç hissi veren özel fren sistemiyle ID. Cross, elektrikli dünyaya yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Elektrikli dönüşümünü hızlandıran Volkswagen, uygun fiyatlı olması beklenen elektrikli SUV modeli ID. Cross ile yeniden 'halkın otomobili' olmayı planlıyor.

Hollanda'daki etkinlikte açıklamalarda bulunan VW yetkilileri, otomobilin prototipinin gösterildiği amaçlarının sadece bir elektrikli otomobil üretmek değil, aynı zamanda 'bir Volkswagen hissi' yaratmak olduğunu özellikle belirtiyor. Bu hedef için geliştirilen 'gizli sosun' ise ID. Cross olduğu söyleniyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), kurumsal tarihinin en köklü değişim süreçlerinden birinden geçiyor. 2015 yılında patlak veren "dizel skandalı" ile sarsılan şirket, bu krizin ardından stratejik bir rota değişikliğine giderek elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımlarını büyük ölçüde artırdı.

Ancak, elektrikli otomobil pazarında Çinli rakipleriyle girdiği rekabette zorlanan VW, maliyet baskıları nedeniyle tarihinde bir ilke imza atarak ana vatanı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu hamlesi, sendikalar tarafından sert bir direnç ve yoğun protestolarla karşılandı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın aktardığına göre ,

tarihinde ilk kez ülke genelinde gerçekleşen grevlerin hedefi olan VW, Aralık 2024'te ise sendikalar ile anlaşmaya varabildi.
Bu anlaşma kapsamında, Volkswagen'in Almanya'da fabrika kapatmayacağı, bunun yerine 2030 yılı sonuna kadar Almanya'daki tesislerde çalışan 35 binden fazla kişiyi planlı bir şekilde işten çıkaracağı vurgulandı.

Tüm bu tablo, birazdan bahsedeceğimiz otomobilin hangi şartlar altında geliştirildiğini ve kritik önemini ortaya koyuyor.

Aslında bir 'main-stream' yani 'ana-akım' otomobil üreticisi olan Volkswagen, 2000'li yıllarda dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ferdinand Piech'in girişimleri ile gözünü 'premium' markalara dikti. Marka tarihinde daha önce yer almanın hayali bile kurulamayan 'F' yani en lüks otomobillerin yer aldığı segmente Phaeton modeli ile giriş yapıldı.
Hemen ardından birçok lüks SUV'un yer aldığı 'E-SUV' segmentine bu sefer 'Touareg' ile adım atıldı.

Markanın diğer modelleri de fiyatlandırma açısından daha üst bir konuma taşındı.
Yani, bir zamanların 'volks' yani 'halk' arabası olan Volkswagen, kendini premium ve ana akım markalar arasında konumlandırdı.

Fakat elektrikli araç dönüşümüyle birlikte Volkswagen’in yeniden köklerine, yani "ulaşılabilir otomobil" anlayışına dönmeye çalıştığı görülüyor.

Bu yaklaşıma örnek verilebilecek en güncel örneklerinden biri ise kısa süre önce ön gösterimi yapılan ID. Cross.

VW Grubu'nun yeni elektrikli kompakt model ailesinin bir üyesi olan ID. Cross, markanın geleceğinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Cupra Raval, ID. Polo ve Skoda Epiq gibi modeller ile birlikte VW Grubu'nun yeni elektrikli kompakt model ailesinin bir üyesi olan ID. Cross, kardeş modellerinden ise sadece logo ile değil yapılan mühendislik çalışmaları ile de ayrışmak istiyor.

Marka yetkilileri, amaçlarının sadece bir elektrikli otomobil üretmek değil, aynı zamanda 'bir Volkswagen hissi' yaratmak olduğunu özellikle belirtiliyor.

'MEB+' ismi verilen yeni bir platform üzerinden yükselen ID. Cross, süspansiyon ayarları, kabin dizaynı ve sürüş özellikleri gibi markanın 'gizli sos' olarak tanımladığı bir dizi özel kalibrasyona sahip.

Bu platformun geliştirme sorumluluğunun ise grup içinde Cupra’ya verildiği belirtiliyor.

MEB+ platformu, bugüne kadar elektrikli otomobillerde alışık olduğumuz arkadan itiş mimarisi yerine, önden çekiş mimarisi ile tasarlanıyor. Bu sayede kabindeki yaşam alanı artıyor.

Genişliği 1816 mm ve yüksekliği 1581 mm olan otomobil, B-SUV segmentinde yer alıyor. Fakat, 2601 mm aks mesafesi sayesinde, sunulan hacimler sınıf standartlarını aşıyor.

Uzunluğu VW'nin diğer bir SUV'u T-Roc ile aynı olan ID. Cross, 475 litre bagaj hacmi sunuyor. Aracın kaputunun altında da 22 litrelik bir saklama alanı bulunuyor.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, yeni platformun aracın sürüş özelliklerini bir üst segmentteki ID. 4 seviyesine taşıdığı belirtiliyor.

Peki gerçekten böyle mi?

Amsterdam yollarındaki ID. Cross'un prototipi ile yaptığımız kısa test sürüşünde, gerçekten de süspansiyon konforunun C-segmenti aratmadığını gözlemledik.

Bunda aracın 1530 kilogramlık toplam ağırlığının da etkisi büyük.

Sürüş sırasında bizi şaşırtan bir başka konu ise fren pedalı oldu.

Elektrikli otomobillerin sunduğu en büyük avantajlardan biri olan rejeneratif (geri kazanımlı) frenleme teknolojisi sayesinde, ayağınızı gazdan çektiğinizde veya fren yaptığınızda araç bataryasını kendi kendine şarj edebiliyor.

Fakat, ID. Cross'ta ise, fren pedal hissi sanki bir benzinli otomobil kullanıyormuşsunuz gibi tepkiler veriyor.

VW mühendisleri rejeneratif frenleme sisteminde yapılan bir güncelleme ile bu hissiyatı yaratmak için özel bir çalışma yaptıklarını vurguluyor. Bu sayede, elektrikli araçlara geçişin daha kolay olması hedefleniyor.

Devam edecek olursak, kokpitte premium hissiyatı artırmayı hedefleyen mühendisler, uzun bir aradan sonra fiziksel tuşlara da yeniden yer veriyor.

Hollanda'daki etkinlikte konuştuğumuz VW yetkilileri, ID. Cross'un kabin tasarımı ile ilgili olarak, "Sürücüleri evlerinde hissettirecek bir kokpit tasarlamak istedik, sert plastikler yerine yumuşak dokulu malzemeler kullandık" bilgilerini paylaşıyor.

Kabin içinde kullanılan dijital ekranlar da VW'nin geleceğinde önemli bir yer tutuyor.

10 inçlik sürücü ekranı ile 13 inçlik bilgi-eğlence ekranında sunulan retro tema, markanın geçmişi ile günümüz teknolojisini bir araya getiriyor.

Makyajlı bir Volkswagen Golf Mk1’in göstergelerinden ilham alınarak tasarlanan dijital gösterge paneli, multimedya tarafında da isteğe bağlı olarak kaset çalar gibi görünebiliyor.

Üstelik bu özelliğin, Volkswagen’in gelecekteki modellerinde de yer alması planlanıyor.

Ayrıca markanın geçmişteki pek çok modeline ait analog göstergelerin dijital ortama aktarılması için çalışmalar da sürüyor.

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

ID. Cross'un 52kWh ve 37kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği var.

52kWh'lik versiyonda otomobilin gücü 155 kW (208 beygir) ve tork değeri de 290 Nm olarak açıklanıyor. Büyük bataryanın menzili 436 km, küçük bataryanın menzili ise 312 km şeklinde.

Öte yandan önemli olan diğer bir nokta ise batarya hücrelerinin artık VW'nin kendisi tarafından üretiliyor olması. Bu sayede batarya üretim maliyeti düşerken, bu durum aracın satış fiyatına da yansıyor.

ID. Cross'un Almanya'daki satış fiyatının 28 bin Euro'nun altında olması öngörülüyor.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Doğuş Otomotiv, 2026 yılı bitmeden ID. Cross'u Türkiye'ye getirmek istiyor. Fiyat konusu ise şimdilik net değil, fakat Almanya için belirtilen fiyatın rekabetçilik noktasında önemli bir ip ucu verdiği kesin.

Sonuç olarak, ID. Cross için Alman markanın yoğun bir mesai harcadığı her yönden belli oluyor.

Volkswagen mühendislerinin ifade ettiği 'gizli sosun' kullanıcılar tarafından ne kadar lezzetli bulunacağını ise aracın satış rakamları gösterecek.

